Todo el país tendrá este jueves a la mañana los ojos puestos en la capital pampeana donde se llevará a cabo el juicio oral y público contra las dos acusadas de matar a Lucio Dupuy.

En este artículo te contamos todo lo relacionado con el debate que ya mantiene en vilo a gran parte de la opinión pública nacional y provincial.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.

De acuerdo con fuentes tribunalicias consultadas por este diario, las autoridades del Ministerio de Seguridad de La Pampa dispusieron un importante operativo de seguridad para efectuar el traslado y la permanencia de las acusadas, Magdalena Espósito Valenti, y su novia Abigail Páez.

«Habrá vallados y un intenso control policial que rodeará la Ciudad Judicial», ampliaron los voceros.

Ambas están en la actualidad en Unidad 1 de San Luis y pidieron estar presentes en el juicio.

COBERTURA PERIODISTICA.

Las fuentes aclararon que debido a que la acusación incluye el delito de abuso sexual, las audiencias no serán públicas. Ello no ocurre solo en esta causa, sino que en todas donde existe esa acusación. Por esta razón, los medios no pueden ingresar a cubrirlo.

No obstante, desde la Justicia, y por la relevancia del caso, dispusieron que se permitirá el ingreso a periodistas y fotógrafos solo el primer día algunos minutos hasta el momento de iniciarse el debate para tomar fotos y videos.

Por tratarse de un juicio que no es público, no pueden difundirse los nombres de los testigos ni sus declaraciones; así como tampoco las declaraciones de la querella y las imputadas.

FISCAL.

Las fuentes de la Justicia sostuvieron que uno de los fiscales, Walter Martos, brindará este miércoles a la mañana en el Ministerio Público Fiscal una conferencia de prensa para explicar en detalle cómo será la mecánica del juicio.

PUNTO POR PUNTO.

El juicio empieza este jueves a la mañana en la Ciudad Judicial de Santa Rosa.

Las acusadas, que podrían recibir perpetua, son dos: la mamá de Lucio, Espósito Valenti, y su novia, Abigail Páez.

El Ministerio Público Fiscal acusará a Espósito Valenti de homicidio triplemente calificado por el vínculo (por ser ascendiente) y con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado.

Mientras tanto, Páez llegará imputada del delito de homicidio doblemente agravado, por ser con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado.

Los jueces serán tres: Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora.

Los fiscales, por su parte, trabajarán en equipo e irán rotando.

Fuentes judiciales informaron a LA ARENA que en cada jornada estará Verónica Ferrero y alternando Máximo Paulucci, Walter Martos y Marcos Sacco y la adjunta Mónica Rivero.

Por su parte, el abogado querellante será José Mario Aguerrido que representará legalmente a la familia paterna del nene mientras que las defensas de las acusadas serán los abogados oficiales Pablo De Biasi, que representa a Espósito Valenti, y Silvina Blanco Gómez, a Paez.

Habrá 105 testigos en total y, según Aguerrido, 63 serán aportados por la querella pública y privada y los restantes por los abogados defensores de las acusadas.

El juicio se extenderá hasta el 22 de diciembre y la sentencia se conocerá en febrero del año que viene.

Fuente La Arena