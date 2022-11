Con una amplia participación ciudadana y más 40 oradores inscriptos se desarrolló ayer la audiencia pública para la instalación de la planta de Biomasa en Lonquimay. El desarrollo de la exposición duró más de tres y luego se procedió a la confección y lectura del acta.

Hubo criticas de dirigentes de la UCR y del Pro, que fueron respondidas por el intendente de Santa Rosa.

Maximiliano Aliaga, ex diputado provincial del PRO, sostuvo en su exposición que «no estoy en contra de las plantas de biomasa, de que se transforme lo que se tenga que transformar, pero me pregunto porque Santa Rosa no puede tener una planta de este tipo, porque no se puede poner en los lugares donde se genera la mayor cantidad de basura».

Además, consideró que los 18 puestos de trabajo de la planta «suman otra cosa más a pagar por el estado nacional, provincial, municipal. Yo creo que el trabajo tiene que ser generado por el sector privado». Y sostuvo que «esas personas van a estar expuestas a los agroquímicos de la zona». Finalmente, «se refirió a los camiones que transportarán los desechos que «se sumarán a la obsoleta ruta 5 y creo que no es conveniente».

El actual diputado de la UCR, Francisco Torroba, se presentó como «el ex intendente de Santa Rosa a quien le quemaron una planta de 120.000 kilos diarios, a punto de inaugurar, con custodia policial». Además, consultó si «cuando se tomó la decisión de instalar este reactor, se analizó alguna otra posibilidad», ya que «Santa Rosa tiene un volumen muy importante de desechos, 35.000 kilos por dia y si esta es la única opción, será un costo más para os intendentes».

A su turno, el ex intendente Leandro Altolaguirre también apuntó contra «el traslado de los residuos tiene un costo y acá no se tuvo en cuenta. Eso se traslada a las tasas y eso habría que tenerlo en cuenta».Además, dijo que «La tecnología elegida no es mala», pero advirtió por la inundibilidad del predio elegido.

Por su parte, Luciano di Nápoli recordó que «cuando me toco asumir en como intendente, visitamos el relleno sanitario de Santa Rosa, que no tenía nada de eso y era uno de los 2000 basurales a cielo abierto que existen en el país».

«Me encontré 60 personas arriba a de una pila de basura, en estado de extrema vulenrabilidad y que la gestión del ambientalista Altolaguirre los había dejado a la buena de Dios».

El jefe comunal capitalino contó que «no había ningún tipo de tratamiento, jo había infraestructura, no había maquinarias y trabajamos para incluir socialmente a esa gente». Y concluyó :»hoy son una cooperativa, Brote popular, y hacen parte del reciclado. Hay 900 toneladas menos de basura que hemos enterrado, 5 camiones que mandamos, también por la ruta 5 semanalmente que son reciclados en CABA». Fuente: El Diario