Santiago del Moro habló sobre algunos cambios que se darán en la dinámica de la casa de Gran Hermano, que provocarán interacciones inesperadas entre los participantes. El conductor habló de nuevas normas en relación a la prueba semanal para obtener inmunidad.

El desafío de liderazgo a partir de esta semana contará con dos ganadores, por lo que entre ellos deberán debatir y llegar a u acuerdo para salvar a alguien de la placa de nominaciones, además de contar con la inmunidad. Eso supone una nueva posibilidad de conflictos entre los concursantes, ya que si las dos personas que ganan la prueba son de distintos grupos van a querer salvar a diferentes nominados.

Del Moro también anunció que se hizo la nominación espontánea esta semana en el mismo momento en que hizo alusión a las nuevas reglas del desafío semanal. «Hay que ver quién la hizo», soltó para generar intriga en los espectadores de televisión.

El llanto de «la Tora» en el confesionario por el acoso de «Alfa» a Coti

«¿Salió todo en la tele? Me lo guardo yo acá, pero quiero saber eso. Porque me parece raro cómo la sociedad no lo haya votado. Es una lucha diaria que vivimos las mujeres. En la casa fuimos nueve mujeres y las nueve sufrimos situaciones de acoso o abuso y como siempre digo: yo voy a creer, a la persona que me cuente, siempre le voy a creer», expresó Lucila con la voz entrecortada por la emoción. Y cerró: «Y menos mal que no estaba yo, porque si estaba, me ibas a sancionar a mi y me ibas a expulsar de la casa: si yo llegaba a ver esa situación, yo le rompo la boca, loco, yo lo mato, yo lo mato. Yo no voy a permitir que nunca nadie, ningún hombre, acose ni abuse a una mina. ¡Nunca lo voy a permitir! ¡Nunca, nunca nunca!».