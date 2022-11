Rafael Nadal habló sobre su futuro en el tenis: «No me quedan 10 años por delante, pero intentaré dar el máximo»

Tras su demostración en el Puerto Iguazú, los tenistas Rafael Nadal y Casper Ruud llegaron a Buenos Aires para una conferencia de prensa en lo que fue la antesala del evento principal. Los referentes del tenis hablaron sobre la actualidad del deporte, su carrera profesional y dieron su análisis sobre el Mundial Qatar 2022. «No me quedan 10 años por delante, pero intentaré dar el máximo», aseveró Nadal, sobre su presente.

En diálogo con la prensa, Nadal destacó a la campeona del US Open 1990 Gabriela Sabatini: «Se que es un gran ícono dentro de este país, pero también en el mundo. Compartir pista con ella es una gran satisfacción. Va a ser un momento bonito». Por otra parte, reflexionó acerca de su presente y se animó a proyectar un tenis sin su presencia, otra fuerte baja del Big 3 tras el retiro de Federer: «Estoy feliz. A esta altura de mi carrera, estar donde estoy es un regalo, siempre con pasión para lo que hago. No me quedan 10 años por delante, pero intentaré dar el máximo hasta que lo que se pueda».

«En el pasado existió Borg, McEnroe, Sampras, Lendl. Hoy estamos nosotros y no hay nadie más importante que el deporte. Cada año habrá cuatro campeones de Grand Slam y múltiples campeones históricos. La siguiente generación seguirá forjando su camino con los títulos. El tiempo generará estrellas que están en camino», señaló.

Rafael Nadal en Argentina: su amistad y rivalidad con Roger Federer

En septiembre, el suizo le dijo adiós al tenis profesional en la Laver Cup junto a Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray, entre otros. Ese mismo día, el español no ocultó sus lágrimas de emoción por todo lo vivido: «Lo que se vivió aquel día no es nada más que un día de emoción, tristeza o porque mi futuro final pueda estar cercano, para nada. Son muchas vivencias conjuntamente vividas».

«Las personas que entienden el deporte como lo que es, cuando tienes rival durante toda tu carrera, la empecé con él. Hemos compartido tanto que se ha ido alguien a quien he admirado. Todos esos momentos, esas sensaciones todo lo que se respiraba en esos partidos era diferente y sabes que no lo vas a poder a vivir. De alguna manera, se va una parte de mi vida también», expresó.

Rafael Nadal opinó sobre Lionel Messi y la Selección Argentina: «Es candidata»

En plena fiebre mundialística, las preguntas sobre el fútbol no faltaron: «Sigo pensando que Argentina es candidata a ganar el Mundial. Hay selecciones con un pelín de ventaja sobre las demás: Argentina, España, Francia, Portugal, Alemania. Pero cualquier selección tendrá opciones. No se puede predecir. Como español confío en nosotros».

Sobre el capitán del equipo argentino opinó desde el lado de jugador de La Liga, ya que fue parte del Barcelona desde el 2004 hasta el 2021: “Como aficionado de Real Madrid lo he sufrido a Messi, aunque como amante del deporte muchas veces uno lo disfruta. Es un jugador top de la historia y jugó casi toda su carrera en mi país”.