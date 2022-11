Sacudidos por el golpe saudita, el rumbo del Mundial se nos torció, pero la rueda -y la pelota- no deja de girar. Más selecciones se presentan en la Copa del Mundo y cada una esconde su historia, su curiosidad o ese dato insólito que nos mantiene en la atmosfera mundialista. Desde los animales que buscan heredar el talento del pulpo Paul hasta el rebelde que hizo echar al técnico para jugar con su país, todo en este segundo Picadito Mundial.

La guerra por la herencia del pulpo Paul

Desde que el pulpo Paul apareció en 2010 para acertar todos los resultados de Alemania en el Mundial de Sudáfrica son muchos los animales que fueron incentivados a convertirse en los sucesores del oráculo. Todos, sin excepción fallaron. Porcentajes de efectividad bajísimos o falta de paridad entre las opciones desprestigiaron a sus promotores.

Sin embargo, 12 años después, algunos quieren ocupar ese trono vacío y una de las sorpresas del torneo puede ser la carta de presentación ideal. La inesperada victoria de Japón sobre Alemania (2-1) generó sorpresas y sonrisas en el mundo del fútbol y -también hay que decirlo- maquilló en cierta forma la actuación de la Argentina ante Arabia Saudita. En medio del revuelo, en las redes sociales se hizo viral una nutria que acertó el ganador del encuentro contra todo pronóstico. De hecho, en el propio Japón fallaron en su elección la lora Olivia y el pulpo Rabio II.

La nutria pitonisa se llama Taiyo y reside en el Maxell Aqua Park de Shingawa, un acuario de Tokio. Este animalito tomó una pequeña pelota de goma y la introdujo en un balde azul con la bandera de Japón, ubicado al lado de uno amarillo con la inscripción «empate» y uno rojo con la bandera de Alemana. Según Naoki Takamura, personal de crianza del lugar, la nutria casi elige a los teutones, pero cambió de rumbo a último momento.

Ziyech, el rebelde que renunció como Román y volvió para el Mundial

Marruecos debutó en un aburrido 0-0 con Croacia, pero dejó una buena imagen frente a uno de los equipos fuertes de Europa. Uno de sus futbolistas destacados es Hakim Ziyech, del Chelsea, un tipo con un poco de mal genio y comportamientos poco amables para el mundo del fútbol.

Ziyech nació en Dronten, Países Bajos y jugó en las juveniles neerlandesas, pero un hecho dramático cambió su vida y lo llevó a ponerse a las órdenes de Marruecos. A los 10 años, el futbolista sufrió la muerte de su padre por esclerosis múltiple. Ese golpe casi lo hace dejar el fútbol debido a que el deporte le hacía a acordar a su padre. Tardó un año en volver y logró forjar una carrera resonante en la vieja Holanda. Sin embargo, en 2015 tomó una decisión inesperada y optó por el combinado nacional de Marruecos: «Yo solo quiero jugar. No hablo el idioma, pero sé de dónde vengo”.

Con un historial largo de conflictos y malos comportamientos, Ziyech llevó la tención al máximo en su Selección a poco más de un año para el Mundial. En septiembre de 2021, el entrenador Vahid Halilhodzic lo acusó de no querer jugar y fingir una lesión y no lo volvió a citar pese a los reclamos de los hinchas. La respuesta del jugador fue picantísima: “No volveré a la selección. Es mi decisión final. Lo tengo claro. Ahora me concentro en mi club. Entiendo la opinión de los aficionados, lo siento por ellos”.

La presión fue tal que el DT salió eyectado pese a lograr la clasificación al Mundial. Su sucesor, Walid Regragui, llegó tres meses antes de la copa y logró convencerlo de estar en Qatar.

EE.UU. se la picó a Inglaterra en al previa del partido

Está claro que Inglaterra es la favorita en el duelo de la segunda fecha de grupos frente a Estado Unidos. No obstante, los norteamericanos no se achican y recordaron el batacazo que dieron en Brasil 1950 en Twitter. «No olvidar 1950 USA 1- 0 ENG», escribieron en la cueta oficial de USMNT en una publicación con dos imágenes de la proeza.

El haitiano Joe Gaetjens fue el héroe del «Milagro de Belo Horizonte». Terminó su carrera en Haití y jugando para la selección de su país de orígen, pero durante la dictadura de François Duvalier vivió el horror. Su familia, que había apoyado al adversario de Duvalier en las elecciones, escapó del país, pero Gaetjens se quedó pensando que su fama lo salvaría. Al día siguiente fue detenido y se cree que fue torturado y asesinado, ya que su cuerpo nunca apareció.

Dos protagonistas: Los hermanos Williams, los hermanos separados y su dura infancia

Nico Williams debutó en un Mundial con la camiseta de España en el segundo tiempo de la goleada ante Costa Rica (7-0) y hasta metió una asistencia. Iñaki Williams tendrá la misma chance con las ropas de Ghana frente a Portgual. Ambos juegan en el Athletic Bilbao, donde son la sensación del equipo, y comparten tanto madre como padre (una diferencia con los hermanos Boateng, que jugaron para distintas naciones en 2010 y 2014).

En la previa de la Copa del Mundo, Iñaki publicó una foto de ambos mirando el trofeo. «Por los viejos», escribió el futolista. Felix y María tuvieron una vida difícil en Ghana, pero lograron emigrar como refugiados a España, donde se criaron sus hijos. «Son historias a las que mi madre da voz, pero siguen sucediendo en familias que dejan su casa. Nosotros hemos tenido la suerte de tener un cuento con final feliz. Pero mucha gente se queda en el camino», dijo el mismo Iñaki a Marca tiempo atrás.

A Nico (20 años) le llegó la citación a «La Roja» muy joven y se metió en la lista para Qatar. Iñaki, en tanto, quedó en reserva durante la Eurocopa 2016 el Mundial Rusia 2018 y llegó a jugar un amistoso para España. Sin lugar, en julio de 202 le llegó el llamado de Ghana. «Tuve una charla con mi abuelo en verano que me marcó, porque no lo tenía muy claro. Ha trabajado mucho en su vida y me dijo que le gustaría mucho verme con Ghana en el Mundial», reveló.