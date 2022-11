Pacientes que debieron ser atendidos por diversos motivos de urgencia en la Guardia Central del Hospital Lucio Molas de la capital pampeana, reclaman demoras de hasta 3 horas en la atención por consultorio de guardia y malos tratos de los médicos.



Un paciente que se comunicó con DosBases explicó que fue hacerse atender en la guardia por un «dolor de espalda muy fuerte» que lo dejaba «casi inmóvil».



Contó que al llegar a la sala de espera «había solo dos o tres personas esperando por delante de mí, cuando me atendieron había más de 20».



En este sentido, agregó que «tardaron más de 3 horas en brindarme atención y ya no podía más del dolor».



«El doctor me atendió muy mal, me puso una pichicata, me dio Ibuprofeno y me mandó a mi casa. No me pidió ni un estudio, no me revisó. Yo laburo de changas y no me puedo hacer atender en un privado».



Por otra parte comentó que «al otro día tuve que volver y también estuve esperando mucho tiempo. Un señora que esperaba con su hijo descompuesto abrió la puerta del consultorio de una patada por que se había cansado de esperar».



Para finalizar, indicó que «es una verguenza que haya pacientes con urgencias tanto tiempo esperando, y las personas ya se han quejado bastante dentro del hospital».