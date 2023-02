El oficialismo banca las elecciones provinciales en distinta fecha que las nacionales. Ziliotto busca «unidad» antes de dar el sí a la reelección.

El peronismo se sacudió este lunes con dos operativos que venían en gestación, pero que fueron blaqueados: el Operativo Despegue, para que las elecciones no sean en la misma fecha que las nacionales, y el Operativo Clamor, para que Sergio Ziliotto vaya por la reelección.



El oficialismo insiste en que en realidad no se trata de «desdoblar» elecciones, sino de fijar una fecha para los comicios provinciales, tal como establece la Constitución. Esa es una potestad del Ejecutivo, que además la viene consensuando con otros sectores (el lunes escuchó especialmente a las intendencias y al PJ pampeano). Y no es nueva: ya se hizo en el año 2019.



En las conversaciones de cada día, la dirigencia del peronismo reconoce que la idea central es despegarse del «tóxico» que ven venir para la campaña nacional. De ahí que el documento partidario aluda a la «soberanía» democrática provincial, para manejar sus propios tiempos y no los de los medios porteños u otros intereses.



La campaña legislativa del año pasado fue en La Pampa una demostración de la incidencia de los poderes centralizados: nunca como en esa ocasión se bordeó de tal modo la «campaña sucia» o, como se queja directamente el gobierno provincial, «el bastardeo de la política y de las personas».



Por otro lado, el oficialismo desactiva sin medias tintas la denuncia opositora de que hacer elecciones provinciales en distintas fechas que las nacionales implica un mayor costo. La cuestión presupuestaria no incide, aclaran en la Provincia: la plata que gasta La Pampa, con elecciones paralelas o desdobladas, en la misma.



En el PJ tampoco son carmelitas descalzas: no disimulan que el objetivo es ganar y que la fecha será estratégicamente definida con esa meta.



El gobernador Ziliotto, en tanto, no suelta prenda sobre su decisión de ir o no por la reelección. El pedido de las intendencias ya lo tiene, pero SZ dio a entender que para que ese operativo clamor pueda hacerse realidad efectiva el peronismo tiene que llegar unido al día de la votación.



El oficialismo insiste en su tesis de que lo que pone en juego la elección no es un nombre propio sino el modelo de provincia y las políticas históricas del PJ en La Pampa. Y repite una de las ideas-base del gobernador: aquello de que, paradoja mediante, hay que prescindir de los imprescindibles.