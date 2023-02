«Ojo con tocar a Messi»: la advertencia de Arruabarrena a los jugadores de Emiratos Árabes Unidos antes del amistoso con la Scaloneta

: Attempt to read property "child" on null inon line

El entrenador de Emiratos Árabes Unidos, Rodolfo Arruabarrena, explicó que le realizó una advertencia a sus jugadores sobre el trato que deben darle a Lionel Messi y sus compañeros de la Selección argentina en el partido amistoso que disputarán en Abu Dhabi, el miércoles a partir del mediodía.

Por otra parte, Arruabarrena reveló que recibió presiones de sus hijos. «Los dos me están rompiendo las pelotas: quieren foto y camiseta. Yo les dije que voy a jugar un partido y ellos me dicen que no lo toquen a Messi. Me llaman y están obsesionados», expuso en diálogo con La Nación.

Calendario de la Selección argentina en Qatar 2022

El equipo que dirige Lionel Scaloni integra el grupo C. En la primera ronda jugará tres encuentros: el martes 22 de noviembre, a partir de las 7, ante Arabia Saudita. Luego, el sábado 26 contra México a las 16 y cerrará su participación el miércoles 30, desde las 16, con Polonia.