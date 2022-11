El diputado provincial y referente de Convergencia Peronista, Espartaco Marín, reconoció que las elecciones legislativas del 2021 fueron «un punto de inflexión» y afirmó que la discusión entre las líneas, en el marco de una mesa chica convocada por el gobernador Sergio Ziliotto, han sido «proactivas». Durante una entrevista en la redacción de este diario, brindó detalles sobre la instancia en la que se encuentra el Partido Justicialista y evitó hablar sobre las expectativas de su línea interna en relación a los lugares en la lista. «Nunca pusimos los cargos por encima de los acuerdos políticos», afirmó.

– ¿Cómo ve la provincia?

– Venimos de una elección que nos tocó perder después de 35 años. Uno puede comprender que era una legislativa nacional, diferente a las ejecutivas, pero fue un punto de inflexión no solo por el tiempo que hacía que no se perdía sino también por la diferencia.

Teniendo ese parámetro, hay que verlo con preocupación pero al mismo tiempo con un desarrollo concreto de política provincial, que se viene dando del 2019 a la fecha. La gestión del actual gobernador ha demostrado eso, un montón de políticas públicas implementadas, no solo durante la pandemia sino luego de reactivación económica, que hay que difundirlas y comunicarlas mejor, que la sociedad las tenga como propias y las internalice.

Hay que establecer una narrativa provincial y yo estoy de acuerdo con el desdoblamiento de la elección, porque nosotros tenemos que valorar que durante estos últimos tres años el gobierno de La Pampa no solo hizo una buena gestión, sino que a mi entender hizo una mejor gestión que nuestro gobierno nacional. Eso hay que difundirlo y comunicarlo, y la sociedad pampeana lo va a valorar al momento de la elección.

– ¿Y al PJ?

– Ahí es diferente. Me parece que el cambio de mandato y el contexto en el que se dio, en medio de la pandemia, y además la particularidad de que el presidente del partido además gobierna la provincia, trajo aparejado menos cantidad de reuniones. Todavía no se ha llevado adelante un Congreso Provincial.

Siempre es necesario hablar con los y las compañeras, es importante escuchar. Nuestro partido debe tener mayor volumen de discusión, porque quizás ahí se nutran mejores políticas públicas a implementar en la provincia.

– Siempre estuvo la idea de que una línea le sacó el cuerpo a la campaña. Teniendo en cuenta que ahora se discute la provincia, ¿se aprendió de la experiencia del 2021?

– Yo espero que sí… Confío en que sí. En Convergencia, siempre militamos con candidatos y sin candidatos, con o sin lugares, con o sin cargos… Si todo lo entendemos de esta manera, si todos comprendemos la importancia de comunicar la propuesta de nuestro gobierno provincial y nuestros legisladores nacionales, eso sería aprender quizás de algún error cometido con anterioridad.

– Usted integra una mesa chica con otras líneas, ¿cómo se lleva adelante ese diálogo?

– Hasta ahora tuvimos una reunión donde el gobernador convocó. El diálogo fue muy bueno, fue proactivo. No miramos para atrás. El gobernador planteó un eje para adelante, donde tratemos de identificar lo que se hizo mal y corregir, y lo que se hizo bien revindicar. Tenemos que comunicar más y mejor a través de todos los medios que se puedan, pero al mismo tiempo tenemos que gestionar más y mejor, como nuestro gobernador lo dice.

Estamos poniéndonos de acuerdo en cuál es la estrategia electoral. A partir de ahí establecer una agenda electoral de campaña en la cual todas las fuerzas políticas dentro del peronismo estemos de acuerdo y también dentro del frente electoral.

– ¿Considera que están todos encolumnados detrás de una posible candidatura de Ziliotto?

– Cada uno está acordando en términos de su línea, nosotros también estamos en proceso de acuerdo. Creo que pasando esa instancia en la cual estamos ahora, todos los compañeros y compañeras que no solo integran esa mesa, sino el peronismo y el frente, vamos a tirar para el mismo lado, eso sin duda. Estamos en pleno acuerdo político, debate y decisión interna. Vamos a estar todos encolumnados detrás del triunfo del peronismo el año que viene.

– En ese marco, ¿cuál es la expectativa de Convergencia?

– Se está discutiendo en los lugares que corresponde las expectativas de nuestra línea. La historia de Convergencia demuestra que nunca pusimos los cargos por encima de los acuerdos políticos genéricos para lograr un triunfo en La Pampa. Los y las compañeras que integran nuestra línea nunca le han sacado el cuerpo a las campañas electorales.

– ¿Está en discusión la ampliación del PJ?

– Hoy es la instancia de consolidar el peronismo pampeano. Luego vendrá la de abrirlo a partidos políticos, gremios y distintos actores de la sociedad civil. Primero fortalecer el peronismo pampeano y luego sí abrazar a todos los y las compañeras para confrontar con una propuesta nacional, probablemente acompañada por una provincial, que consideramos que no tiene que llegar a La Pampa.

– ¿Hay apuntar sí o sí a una lista de consenso o se puede hablar de internas?- No quiero censurar a ningún compañero o compañera, pero me parece que estamos en un momento en lo que se juega es mucho más. Logramos sortear la no PASO el año pasado, por más de que hubo una lista que no cumplió con las formalidades. Incluso, con esos compañeros estamos conversando y parece que hay acuerdos.

Si cada uno antepone los lugares que tiene por sobre la unidad del peronismo, estamos errados. Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para lograr la unidad del peronismo y del frente de cara a la elección del año que viene.

– ¿Está en riesgo la provincia?

– Hay que hacer un esfuerzo para contener a todos los sectores, comunicar mejor nuestra propuesta electoral y difundir lo que se hizo, lo que se hace y lo que se pretende hacer, teniendo una estrategia netamente provincial, y municipal en algunos casos… Si hacemos todo eso y tiramos para el mismo lado, el peronismo está en condiciones de volver a ganar sin problemas.

Abrir el diálogo en Santa Rosa.

Consultado sobre la intendencia de Luciano di Nápoli en Santa Rosa, opinó que «ha hecho una buena gestión» y que «sería de necio no reconocerlo. Creo que hace falta un acompañamiento en conjunto de las fuerzas políticas. El intendente comprende esto y creo que va a abrir el diálogo a todos los sectores del peronismo como lo está haciendo el gobernador». Sobre sus aspiraciones para el 2023, aseguró que su deseo es «que el peronismo gane. Si uno cree en los proyectos colectivos, donde te toque acompañás».

Fuente La Arena