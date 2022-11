Tita Merello (1904-2002), fue una de las mujeres más significativas del espectáculo argentino del siglo XX; la intérprete de su propia vida, la milonguita del burdel y el cabaret, la voz del arrabal porteño, el conventillo y el Mercado del Abasto, de la expresión crítica de la sociedad en el teatro criollo de los años 30′, a la amante libertina de la época de aprobación del voto femenino, y finalmente, la mujer sabia que aconsejaba a las mujeres, desde la televisión, entre otras cosas a hacerse el papanicolao, en tiempos en que allí solo se hablaba sobre el cuerpo de la mujer en términos estéticos.

Irreverente y pasional, a veinte años de su muerte vuelve a ser carnadura para recordarnos la risa, el drama y la prosa popular que dejó su canto en el paso por la historia social y cultural del país. Nuevos estudios sobre ella, como el realizado por Mercedes Liska, en el dosier “Biografías” de la Revista de Asociación Argentina de Musicología, titulado “Se dice de ella. Sentidos de género en los discursos biográficos sobre Tita Merello”; una obra musical que aborda su vida desde una perspectiva de género en un teatro de la calle Corrientes; nuevas generaciones de artistas que resignifican su legado cantando sus canciones, o componiéndole las propias, ponen de relevancia que Tita es presente, un referente, una mujer adelantada a su tiempo, y que está más vigente que nunca.

Yo soy así

La directora Valeria Ambrosio junto a una de las intrpretes Mercedes Funes Foto gentileza Valeria Ambrosio

La directora Valeria Ambrosio junto a una de las intérpretes, Mercedes Funes. Foto: gentileza Valeria Ambrosio.

Recientemente, más de 30 artistas de las artes del espectáculo se juntaron para cantar “Se dice de Mí”, en un videoclip con producción ejecutiva de Carlos Carrión, producción artística de Natalia Kleiman, dirigido por Valeria Ambrosio, y emitido en el programa Unísono, de la TV Pública. Cantantes de diferentes estilos musicales, actrices, y artistas de la comedia musical, tales como Ángela Leiva, Mercedes Funes, Hilda Lizarazu, Lula Rosenthal, Nati Cochuffo, Julia Zenko, Irupé Tarragó Ross, Giselle Dufour, Belen Pasqualini, Anita Co, Barbara Aguirre, Mavi Diaz, Femina, Mia Folino, Bimbo Gogoy, Pato Villanova, Rochi Igarzabal, Palu Sirven, Laura Azcurra, Marisol Otero, Flor Otero, Ivanna Rossi, Lisa Schachtel, Shirlene, Kary Hernandez, Nina Moccia, Chiara Bella Perrotta, Noelia Ledesma, Bárbara Ricardo Rocamora y Talleres Batuka, rinden homenaje a la morocha argentina, a 20 años de haber partido de este mundo, dejando un legado inconmensurable, en una versión del tema realizada para la ocasión por Matias Shapiro.

Se dice de mí

VER VIDEO

Deshice de mí

Sofía y Clara Trucco recuperan el repertorio de la cantante en el grupo Fémina.

El grupo Femina, conformado por las hermanas Sofía y Clara Trucco, reconocen en Tita Merello una fuente de inspiración, y esa inspiración la plasmaron en la canción “Deshice de mí”, del disco homónimo, que lanzaron en 2011. Así lo cuenta Sofía Trucco:

“Deshice de mi” fue de las primeras canciones que hicimos con Fémina. Nos gustaba mucho la rima, el juego con las palabras, sus ritmos y posibilidades. Nos gustaba el rap y la trova. Para empezar a hacer rap, a nuestra forma, apropiándonoslo con nuestras cadencias y maneras, Tita fue una gran inspiración, el arrabal de nuestro tango, en una mujer como nosotras, un gran faro.

Tomamos “Se dice de mí” y lo dimos vuelta, jugamos, lo rompimos, y ahí se dio ese rompecabezas de palabras del estribillo. En un punto, “Se dice de mí” también habla de deshacerse y recomponerse, confiar en la propia fortaleza. Y que si una no se lo cree, nadie lo va a hacer por vos. Éramos mujeres creciendo, aprendiendo a empoderarnos, a decir sin miedos, a asumir un compromiso desde la canción. Tita se veía como una mujer tan fuerte, aunque claro, así tuvo que construirse: ese carácter que tenía, sarcástica, histriónica, muy graciosa también, creo que ese carácter la hizo llegar a donde llegó; esas capas que se tuvo que poner para sobrevivir la realidad, hicieron que el mundo no se la comiera, sino todo lo contrario: ella se comió al mundo. Tita es y será siempre un ejemplo de persona y una heroína de nuestra música”.

Sofía Viola protagonizó un homenaje a la intérprete en el Canal Encuentro.

La cantante y compositora Sofía Viola señala a Tita Merello como una de sus mayores influencias. En una entrevista para la serie documental “Sirenas Rock”, relata cómo fue que la figura de Tita impactó en su vida: “Una tarde, fuimos con mi abuela a comprar un minicomponente y cuando llegamos a la casa, ella puso un cassette de Tita Merello”. Lo que sonó por el parlante fue la canción “Pipistrela” y cuando Sofía la escuchó, sintió que ese era un indicio de que tenía que dedicarse a cantar. Ella también la homenajeó en el programa de Canal Encuentro, “Homenajes, gracias por el canto: Tita Merello x Sofia Viola”.

Julieta Lasso describe a la cantante como «su inspiración».

La impronta totalmente original de Julieta Laso a la hora de interpretar no permite señalar comparaciones, pero sí inspiraciones. Así lo indica ella: “La primera vez que escuche a Tita yo tenía 13 años, quede todo el día como hipnotizada. Me pareció como una bruja loca. Nunca había escuchado a una mujer con tanto carácter y desparpajo. Le pedí a mi mamá que me lleve al Parque Centenario a comprar sus casettes. De más grande vi sus entrevistas, recuerdo mucho cuando le preguntan: ¿por qué canta?, y ella responde: por hambre. Algunas de sus entrevistas las veo anualmente, son muy inspiradoras. Cuando la escucho, Tita me da fuerza. Es más que una cantante, es una figura icónica de nuestra cultura. Es un mito”.

La Nochebuena del año 2002 Tita Merello partió físicamente de este mundo, y un tiempo antes, había dicho que quería que la recuerde la juventud. Así ocurrió, y más que eso: de abuelas a nietas, La Merello trasciende generaciones y no hay muerte que pueda con ella, nunca será olvido.