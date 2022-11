Las y los trabajadores bajo la figura de Monotributo de la Ley 1420, dependiente del Ministerio de Salud, resolvieron iniciar un plan de Lucha por el pase a la Ley 1279 (ley de carrera sanitaria).

«Se trata de trabajadores y trabajadoras de toda la provincia, que ingresaron antes y durante la pandemia, y que quedaron fuera de todas las posibilidades de ingreso a la estabilidad laboral», explicaron este miércoles.

Profesionales y técnicos del sistema de Salud Pública de La Pampa que están contratados anunciaron el inicio de un plan de lucha para que ingresar a planta permanente del Estado provincial. Con el apoyo de los gremios ATE y SiTraSap, unos 400 trabajadores y trabajadoras monotributistas se declararon en asamblea permanente y en alerta y movilización. Se quejan de que el Gobierno los dejó afuera del ingreso al Estado con la excusa de que fueron contratados «ante de la pandemia». Recordemos que unos 1.500 agentes de Salud que ingresaron durante la pandemia consiguieron la estabilidad laboral con la creación de un régimen especial que los equipara con la ley 1279.

«No estamos incluidos en el pase a planta porque somos prepandemia, pero también hay compañeros que son de la pandemia y tampoco ingresaron. Somos unos 400 o más trabajadores y trabajadoras», explicaron en conferencia de prensa.

«Durante la pandemia trabajamos igual que el resto y seguimos trabajando igual que el resto y quizás más. Nos toman como prestadores de servicios, pero no los somos porque cumplimos un horario y todas las obligaciones de todos los profesionales que están con cargo, pero no tenemos ningún derecho, no tenemos estabilidad laboral, no gozamos de vacaciones, no tenemos antigüedad, ni aportes a la jubilación y la obra social», detallaron.

Los gremios quieren que el Gobierno provincial se siente en una mesa a solucionar el problema de trabajadores y trabajadoras de toda la provincia.

Lilliana Rechimont de ATE dijo que «nosotros ya habíamos advertido a funcionarios y funcionarias y habíamos pedido como Asociación de Trabajadores del Estado de que nadie se quedara afuera, esto no sucedió. El argumento que los compañeros no estuvieron contratados como pandemia creo que es una excusa. No es un número gigante como para que los compañeros generen una erogación en las arcas de la provincia. Esta provincia no tiene problemas económicos. Por lo tanto, Ate y Sitrasap estamos en condiciones de sentarnos en una mesa de diálogo para poder destrabar el conflicto que se avecina.

Insistió: «queremos una mesa de discusión con el gobierno para que le digan por qué no le dan y porque no está previsto nada para ellos».

Los agentes informaron que «estamos en asamblea y alerta y movilización y van a salir líneas de acción a futuro. Es insostenible seguir así, no podemos proyectar una familia estable sin tener un modo de contratación estable, no vamos a dar el brazo a torcer».

Explicaron que «la carga horaria es de full time y habrá otros de part time y los sueldos varían, pero están por debajo de la canasta básica de alimentos. No alcanza para una familia tipo y es grave. Si estamos en un gobierno que se proclama en favor de los derechos de los trabajadores necesitamos el reconocimiento. Necesitamos poder tener una vida digna. Si nos precarizan a nosotros precarizan el sistema de salud».

Rechimont reveló que «el contrato no les permite prestar servicio fuera del sistema de salud. Tienen el bloqueo de la matrícula. Los trabajadores y trabajadoras profesionales son, la mayoría, jóvenes. No podemos perder esa mano de obra que tienen el coraje de volver a sus pueblos, después de formarse en una universidad pública».

«La figura de monotributo de la Ley 1420 prevé que solo se puede contratar técnicos y profesionales. Es personal calificado que el sistema de salud no se puede dar el lujo de perder», insistió.

Una trabajadora dijo que «la ley 1420 dice que esto es algo provisorio y es una perpetuación, hay compañeros que están hace 4 o 5 años que están bajo esta ley».