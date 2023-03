A un año del crimen de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado en noviembre de 2021 en la capital pampeana, su abuelo dijo que “luchará todos los días» de su vida para que no haya otro crimen similar y pidió que la madre de la víctima y su pareja sean condenadas a “prisión perpetua sin beneficios” en el juicio oral que actualmente se está desarrollando en Santa Rosa.

“El 26 de noviembre del año pasado nos mataron en vida. Iremos hasta las últimas consecuencias para obtener justicia. Se lo prometimos a ‘Lucito’ en su nicho”, señaló emocionado en diálogo con Télam Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, a un año del hecho.

Desde el pasado 10 de noviembre, la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, están siendo sometidas a un juicio oral en los tribunales de Santa Rosa, donde se las acusa de “homicidio triplemente calificado” y “abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización”, en perjuicio del niño.

El debate está a cargo del Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, integrado por los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora. Se desarrolla a puertas cerradas ya que la víctima era menor de edad y se debate un delito contra la integridad sexual.

La tercera semana del juicio finalizó con cuatro testimonios, entre ellos una maestra y los tíos del niño.

A su vez, los voceros adelantaron que restan otras cuatro semanas de debate en el Centro Judicial de Santa Rosa antes de escuchar los alegatos finales, que están programados para el 22 de diciembre.

“Seguimos para que no vuelva a ocurrir otro Lucio. Todavía no hemos podido hacer un duelo. Yo me podría quedar en casa encerrado, pero no es así”, dijo Ramón Dupuy, que tiene como objetivo que se sancione la llamada Ley Lucio, la cual obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 9 de noviembre.

Ese proyecto establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“Deseamos mucho que se apruebe este año. La ley es muy importante para poder a trabajar con los chicos vulnerados con sus derechos”, manifestó Dupuy.

Ramón reveló que recibió “miles de denuncias” en las que fue alertado de situaciones de maltrato infantil. “La cantidad de casos que me llegan es increíble. Es por eso que queremos involucrarnos con el prójimo para cuidar nuestro futuro: los chicos. Quiero ponerme a disposición de quien lo necesite”, exclamó.