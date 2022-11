En algunas imágenes que publicaron integrantes de la utilería de la Selección argentina, se vieron la vestimenta deportiva que utilizarán los jugadores, pero también los alimentos, medicamentos y otros elementos necesarios para la estadía.

Pero una de esas historias compartidas en Instagram, generó sorpresa y polémica en las redes sociales. Nicolás, uno de los empleados de la utilería de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), mostró en sus redes una de las cajas metálicas que llevaron al país árabe en las que se observan dos detalles que hacen a la alimentación diaria de la Scaloneta: contiene varios paquetes de yerba mate y bolsas con caramelos.

Una de las yerba mate que fue elegida por los futbolistas argentinos es la reconocida marca Canarias de Uruguay que se produce en el sur de Brasil: esto despertó el malestar de la industria argentina.

«Insólito e inexplicable. Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en Misiones y en Corrientes. Sin embargo, la Selección lleva a Qatar una marca uruguaya. ¿Hay alguna explicación oficial? Es casi una provocación», se quejó el misionero Luis Mario Pastori, ex diputado nacional de la UCR.

«Por supuesto que no es nada contra la Selección, de la cual soy hincha como cualquiera. Se trata de defender un producto de la región. La yerba Canarias se produce en el sur de Brasil (Santa Catarina, R.G. do Sul, Paraná), y se envasa en Uruguay. No es difícil de entender. ¿No?», agregó.

Ante la insólita polémica que se generó en redes sociales, el vocero del combinado argentino, Nicolás Novello, aclaró: «Hay para todos los gustos, no se alteren, muchachos… Vamos que vamos, Argentina!! #TodosJuntos».

Junto a su mensaje, el portavoz difundió una imagen de otra de las cajas metálicas con varios paquetes de yerba Playadito, que produce la Cooperativa Agrícola de la Colonia Liebig en el noreste de Corrientes. (NA).