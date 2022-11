La familia de contención de General Pico a la que le retiraron un niño que cuidaban se reunió con autoridades de Niñe. Se vivieron momentos de tensión entre familiares y vecinos de la familia con el vehículo que transportaba a los funcionarios.

Fiama Martino y Darío Alomar, la pareja que tenía en guarda a S, un niño de 2 años y 9 meses, mantuvieron una reunión en General Pico con el director general de Niñez, Adolescencia y Familia, Rodrigo Lofvall, y otras autoridades del área por la situación del niño.

Los funcionarios les comunicaron que, por el momento, no le iban a devolver al niño y debían esperar el proceso judicial para la adopción.

El niño fue retirado de la familia el pasado martes, sin previo aviso y sin explicaciones, lo que generó el enojo de la familia de contención. Ese mismo día por la noche se produjo una movilización en la plaza Dan Martín para reclamar la devolución del niño a la familia con la que compartió más de dos años y medio.

«Sabíamos que no iban a aceptar el error que cometieron. En realidad, ellos no quieren que nosotros adoptemos (al niño)», expresó Fiama luego de la reunión.

«No saben el daño que le están haciendo, no lo llevan al jardín, no está yendo a la terapia. Yo lo crie, me van a decir que no extraña su casa, su mascota, sus amigos del jardín», agregó la mujer en diálogo con el portal En Boca de Todos.

Fiama se quejó de la manera en que decidieron retirarle el niño a su familia. «No se les mueve un pelo, no tienen sentimientos, hacen mal su trabajo y fue terrible la manera en que lo arrancaron de nuestra familia, lo destrozaron. El nene está pensando que yo lo dejé, que lo abandoné. Fui el martes a llevarlo y me volví sin mi hijo», relató la mujer y se quejó de «la prepotencia de Lofvall».

Añadió que la familia acompañó todas las medidas dispuestas por Niñez y la justicia. «Yo no me negaba a nada, cuando termine lo judicial lo queríamos adoptar. Si me decían que nosotros no podíamos, yo lo iba a acompañar a que se integre a otra familia, pero me lo sacaron y voy a seguir hasta el final, no sé de dónde voy a sacar fuerzas».

Sobre los motivos que le dieron para tomar la decisión de retirar al niño de la familia de contención, Fiama indicó: «me dicen que lo sacaron porque público el caso y no es así. Me habían amenazado que, si iba a los medios, a contar su caso me lo iban a sacar. Me lo sacaron igual así que por eso fui a los medios. No es un paquete para que lo traten así».

Cruce

Familiares y vecinos que acompañaron a la familia el paso, por calle 16 y 15, de la camioneta que trasladaba a las autoridades de Niñez, entre ellas, el subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Pablo Bonino, y el director de esa misma área, Rodrigo Lofvall. Una mujer, que sería tía del menor, increpó a las autoridades por su accionar y hubo momentos de mucha tensión.

Lofvall, en un breve contacto con la prensa, expresó que «no queremos dar detalles del caso a los medios, al menos por el momento». Y consideró que la reunión con la familia fue «en buenos términos». Fuente El Diario