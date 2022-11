La familia de «Chapu» Martínez recibió amenazas de muerte por la derrota de Argentina

El hincha argentino tiene una particularidad casi única en el mundo. Cada vez que pierde su cuadro o su selección trata de buscar razones externas al desempeño de su propio equipo y buscan chivos expiatorios para atacar. El problema comienza cuando el asunto, que muchas veces empieza como una broma, se transforma en ataques o amenazas a una persona por parte de miles de hinchas frustrados por un resultado.

Las amenazas contra la familia del Chapu

Algunas de las amenazas que recibió la familia del Chapu fueron difundidas por la esposa del humorista que compartió capturas de algunos ataques que recibió por redes sociales.

«Anda despidiéndote de tu hijo Benja», dice un comentario escrito por la cuenta Elena_Russo. «Cuídate vos, el nene y el gordo porque son pollo», escribió por su parte el usuario Armando.Carros69. «¿Sabes que lindo como van a gastar a tu hijo en el colegio?», posteó la cuenta Julianaacosta1461 con emojis de un gatito riendo.

Qué dijo el Chapu de las amenazas que recibió

Este martes, Martín «Coscu» Disalvo, uno de los streamers más populares de la Argentina que también viajó al mundial y fue atacado por el resultado del partido, compartió un audio donde el Chapu cuenta su padecimiento.

«Yo no sé que hacer amigo, la verdad. Estoy perdido. Probé con todas, probé calentándome y puteándolos. Probé jugando con eso y haciendo que era mufa para divertirme y reírme. Probé todas las alternativas. Llega un momento en que no sé. Es demasiado y me pone mal lo de las amenazas», comienza narrando el humorista.

«Pienso, bueno muestro los screanshot de las cosas que me mandan y que me bardean con Benja, y bueno, si tengo que exponer eso lo expongo para que la gente tome conciencia. Mi viejo me mandó un video de 10 minutos, hizo una carta y la leyó. ¿Vos sabes lo angustiado que tiene que estar tu papá para que haga eso?. Me pone mal que mi viejo, con 70 años, este así. No está para hacerse mala sangre. Me hace mierda. Me dijo cosas lindas, diciéndome lo que soy yo, nunca en su vida hizo eso mi papá», agrega Chapu en el audio.