Así le informó a este diario ante la consulta puntual sobre la reunión mantenida en la Unidad Básica con el grupo de trabajo, allegados y militantes. «Se decidió apoyar mi reelección, así que veremos, si por ahora no aparece ningún otro candidato, y esperemos que tampoco, cosa de evitar la interna que es lo que intentamos hacer, ir por la unidad», expresó.

«Tenemos reuniones en la UB para ver cómo nos encolumnamos, obviamente va a ser atrás de (Sergio) Ziliotto, pero ya las aspiraciones personales pasan por un consenso del grupo de trabajo, de la gente que participa, que milita, si por alguna circunstancia tengo que hacerme a un lado lo hago, lo que menos quiero es generarle problemas al peronismo en Jacinto Arauz».

Sobre los proyectos que se le propondrá a los vecinos, señaló: «No puedo hablar del proyecto provincial porque ellos lo van a presentar seguramente. En lo personal podría ir por lo productivo, de poder llevar afuera todo lo que podemos producir, eso genera movimiento económico y empleo, calidad de vida, me parece que puede pasar por ahí».

«En Arauz tenemos una actividad privada muy importante que hay que fortalecer, sostenerlo y acompañarlo, porque eso hace al movimiento económico del pueblo, y después todo lo que sea obra que mejore la calidad de vida de la gente, obras grandes como pueden ser las cloacas que sería la que me acompañaría a cerrar mi proyecto de trabajo para este pueblo, porque es la obra que le falta, obras pequeñas como son los espacios verdes, el medio ambiente, problemas de tránsito, los camiones, los perros, las cosas que a la gente le interesa en el día a día. Ver cómo le encontramos solución a esas pequeñas cosas que hacen a la convivencia del conjunto», agregó.

Medio ambiente.

Consultada en qué quedó el proyecto de medio ambiente presentado hace un tiempo a los intendentes del sur, respondió: «Hicimos un informe de presentación en el Concejo Deliberante de todo lo que hemos logrado en estos tres años, inclusive la pandemia o posterior a la pandemia, que es cuando pudimos empezar a trabajar bien, cómo hemos avanzado y la verdad que estamos muy bien posicionados en relación a otros municipios».

«Estamos trabajando con la empresa ‘Meco’ que nos hace el asesoramiento y el seguimiento, nos consiguió dónde colocar lo que vamos reciclando, cada vez hay menos quema, pero es inevitable por una cuestión que el residuo no se puede reciclar y que obviamente termina en quema, es mucho menor que antes. Tenemos bien trabajado e identificado todo lo que es patológico, está cercado, se hace un proceso especial, ahora vamos a empezar a trabajar con los bidones de glifosato también, o sea, de a poquito le vamos sumando todo lo que podemos», señaló.

«Además, compramos la chipeadora, eso reduce mucho también la parte verde, lo que permite que no se queme todo. Porque lo que es rama, que se puede utilizar para después, la entrega en el invierno siguiente de ayuda de leña para el que consume madera», dijo y agregó: «Ahora con el recambio de luminarias a través del programa de recambio que tiene la Provincia en el cual nosotros firmamos convenio, esas luminarias también se le saca el foco que es contaminante y el resto de la carcasa se vende como chatarra como aluminio, como lo que tenga cada una de las cosas que vamos pudiendo rescatar».

-En aquella oportunidad se habló de la posibilidad de crear un relleno regional en Guatraché.

-La verdad que desconozco, no te puedo hablar de algo que no sé, no tengo certeza de que hayan avanzado ellos a nivel local en Guatraché, nosotros sí como se nos pasa el tiempo estamos intentando hacer fardos, prensar todo lo sucio que va todo mezclado en bolsas y a su vez prensado para ir haciendo relleno sanitario. Tenemos un par de lugares que estamos viendo como para ir acopiando el fardo sucio y una vez que tenemos una determinada cantidad colocarlo en una fosa para ir tapándolo e ir sellando con tierra para hacer el relleno sanitario, porque vamos avanzando y el resto no, entonces tenemos que ir buscando nuevas alternativas.

En ese sentido especificó que al relleno va el «cartón mojado por ejemplo, es lo que no sirve para reciclar, pero que evitarías la quema, por ahora vamos haciendo lo que está a nuestro alcance, hasta que surja un lugar específico que pueda servir para hacer ese tipo de relleno».

Fuente La Arena