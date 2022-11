Alberto “Beto” Colado, quien llegó al cargo de intendente de Puelén con la boleta del PRO, está molesto. “Veo que en el PRO me candidatean para la reelección, pero yo no quiero que jueguen conmigo. Me postulan, pero nadie del PRO vino a verme en estos 3 años. En el PRO me dejaron solo”, sostiene, en referencia a una nota sobre los candidatos que impulsará el partido amarillo.

Hoy es el aniversario 129 de Puelén. Pero Colado sigue molesto. “Hace un par de meses estuvo (Martín) Ardohain, pero no pasó a verme. Y hace unos veinte días estuvo Martín Maquieyra, pasó por enfrente de mi casa, pero no se bajó… El único que me cumplió fue el ‘Negro’ (José Luis) Orozo. El resto, no”, dice.

Colado dice que no sabe si se presentará a la reelección. “No creo. ¿De qué propuesta vamos a hablar si no vienen a ver cómo estoy y qué necesita la comunidad?”, se pregunta. “Yo no soy juguete de nadie. Me ignoran y luego me convocan”.

-¿Y cómo es la relación con el Gobierno provincial?

-Superbien con el Gobierno provincial. Todo lo que se hizo en Puelén fue gracias al Gobierno provincial, sin ayuda y la colaboración del gobernador Sergio Ziliotto, desde la Secretaría de Asuntos Municipales a cargo de Rogelio Schanton, de todos los Ministerios nada hubiera sido posible. Por eso mi agradecimiento en nombre de mi pueblo porque nunca nos dicen que no, siempre nos aportan soluciones a las necesidades que planteamos, jamás un viaje a Santa Rosa es en vano, siempre me vengo con soluciones.

-¿Hay una posibilidad de que se presente por el peronismo?

-Yo no estoy pensando en candidaturas. Seguramente el 10 de diciembre de 2023 será mi último día en la intendencia.

Festejos por el aniversario

También informó sobre los festejos de un nuevo aniversario y entre las obras mencionó a la planta de faena de truchas, producción que hoy se vende en la localidad.

“Estamos preparándonos para el festejo de nuestro aniversario que será el día 19 de noviembre, el aniversario es el 14, pero se trasladan los festejos, preparando una gran fiesta con varias actividades”, dijo.

“Ya están contratados los artistas para el sábado a la noche, los jinetes y tropillas para la jineteada. El acto protocolar es el sábado 19 por la mañana con el desfile de los colegios, las instituciones intermedias, agrupaciones gauchas locales y que vienen de otras localidades, un momento muy lindo que compartimos todos los vecinos y vecinas del pueblo, por la noche será la peña y el domingo la jineteada. Creo que también vamos a poder inaugurar las 4 viviendas del Plan Mi Casa”, dijo.

“Con respecto a las casas, están casi terminadas pero es un trabajo que hay que planificarlo muy bien. Gracias a Dios en 25 de Mayo tenemos todo a mano, la gente de la ciudad, el intendente Abel Abeldaño siempre están ayudándonos, con él y su equipo de trabajo tenemos una excelente relación y siempre que necesitamos algo contamos con ellos”.

“Hay una excelente relación entre todos los intendentes del oeste pampeano, yo siempre digo que ellos me adoptaron porque es mi primera gestión. Estamos muy unidos sobre todo con Abel (Abeldaño) Oscar (Gatica), Leonardo (Pereyra) y Guillermo (Farana) gestionando cosas para nuestros pueblos”, dijo.

Criadero de truchas

Alberto Colado contó que están haciendo un edificio en el predio del criadero de truchas para poder faenar y darle valor agregado al producto. “Somos el único criadero de truchas en La Pampa”, afirmó.

“Cuando comencé con todo esto tuve la oportunidad de charlar con el entonces gobernador Calor Verna y me contó que su idea era que Puelén pudiera tener una sala de faena en el criadero de truchas. Por eso comenzamos con la obra que lleva un 70 % de terminada y construida con empleados municipales. Faltaría luego la habilitación correspondiente”, expresó.

