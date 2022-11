«Para este 22 tenemos el 10» se llama la promoción que el Banco de La Pampa tiene vigente desde hace dos semanas para la compra de artículos de electro y hogar. Aun resta un mes para que finalice pero el éxito que tuvo para los comercios adheridos hizo que la entidad y las cámaras de comercio estén planeando la próxima, vinculada con las fiestas de fin de año, Navidad y Reyes Magos.

Así lo reveló ayer el presidente del BLP, Alexis Iviglia, quien dialogó por la mañana con Radio Noticias 99.5. «Desde el punto de vista de lo que se puede hacer con las herramientas financieras, la ventaja, siempre me lo recordaba el ex ministro de la Producción, Ricardo Moralejo. El me decía que los otros ministros de la Producción de otras provincias le hablaban de la ventaja que tenía La Pampa por contar con un banco propio», explicó.

En pocos días, los comercios adheridos lograron hasta quintuplicar sus ventas, ya que los tenedores del paquete de tarjetas de crédito del BLP aprovecharon las 22 cuotas sin interés y el 10% de descuento sin tope de reintegro que tiene en vigencia la entidad. «Es mérito del gobernador (Sergio Ziliotto) que nos impulsa a buscar alternativas para potenciar el consumo, es de los comerciantes que tienen el producto y precios competitivos y nosotros aportamos nuestro granito de arena que es brindarles un paquete de casi 100 mil tarjetas de crédito con capacidad de compra. Recordemos que el promedio del ticket de esta promoción es de 80 mil pesos», sostuvo.

-¿Qué es lo que más se ha vendido?

-En principio viene por el lado de televisores y electrónica. En estos primeros días, tenemos el dato de que en el primer corte de las tarjeteras. En los primeros diez días el consumo lo lideran electrónica, televisores, pero tiene que ver con el ímpetu inicial vinculado al Mundial. Increíblemente el número dos tiene que ver con sillones y creo que también está vinculado con el Mundial. Incluso los combos que pusimos a un precio irrisorio en el Pampa Club, con camisetas y merchandising de la Selección Argentina se agotaron en pocos días. Pero en el transcurso del mes se van a realizar otra compras de otro tipo de electrodomésticos que se necesitan. Seguramente en el próximo corte de las tarjetas tendremos otra información.

-¿Van a largar alguna promoción para las fiestas de fin de año?

-Sí, estamos pensando en una promoción que tiene que empezar en la primera semana de diciembre. Una cuestión que a veces nos ha reclamado la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa es que cuando las promos son cortas en días, se les amontona la gente en los locales y a veces no les permite, no solo realizar una venta en buenas condiciones, sino ganar un cliente, que muchas veces se gana con una buena atención, con un proceso de compra tranquilo, pudiendo mostrar toda la mercadería. Por eso la Cámara nos ha pedido que las promos se prolonguen un poco más en el tiempo. Y eso es lo que vamos a hacer para este fin de año, seguramente empezará a regir apenas finalizada la del Mundial. Tenemos que pensar en cuotas sin interés y seguramente un porcentaje de descuento mayor al 10 por ciento. Lo estamos trabajando junto con la Cámara de Comercio.

-¿Qué costo tiene para el cliente del banco tener el Paquete Pampa?

-El Banco Central autoriza dos subas anuales para el caso de la comisión por los paquetes de tarjetas de crédito. Las subas deben ser autorizadas por el BCRA. En septiembre sufrieron la última modificación. Un paquete de la más alta denominación, que es el Black, está en el orden de los 4.500 pesos y en los bancos de la competencia está en 9 mil pesos. Pensemos que más allá de la promoción Mundial, el reintegro por rubros, como combustibles, farmacia, restaurantes, pasajes, está en el orden de los 3 mil pesos mensuales, con lo cual el ahorro total es de 15 mil. Solo con combustible se salva prácticamente todo el costo del paquete. El paquete incluye las dos tarjetas, una cuenta corriente en pesos para individuos, una caja de ahorro en pesos y una en dólares.

Fuente La Arena