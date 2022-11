En una entrevista con Juan Etchegoyen, la actriz contó por primera vez su parecer después de haber sido pareja del conductor y reveló que le envió un mensaje para felicitarlo.

“Me cayó increíble de lindo que se haya casado, me parece hermoso lo que pasó, es una de las personas más lindas que conocí en mi vida, no tengo más cosas lindas que desearle, a él, a su familia y a Coni, me encanta aunque no tenga que encantarme a mí”, comenzó diciendo la artista.