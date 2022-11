El ministro de Seguridada de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni sostuvo que el discurso que realizó Cristina Kirchner en materia de seguridad fue «música para sus oídos», ya que coincide con lo que declaró la vicepresidenta durante el acto por el Día de la Militancia.

El mandatario fue entrevistado por Jorge Rial para el programa «Argenzuela» por Radio 10. «Me parece que no se puede tapar el sol con las manos. Uno cuando habla, habla del conocimiento, de estar todo el día en la calle, de estar en operativos etc. Habla desde la experiencia para entender al conurbano», añadió el ministro en la misma línea.

Lo que resaltó Sergio Berni fue que «al gran mayoría de todos los actos violentos es llevada adelante por menores». Y dio el ejemplo de un joven de 17 años que, luego de permanecer preso un tiempo por el uso de arma de fuego, salió de la cárcel con prisión domiciliaria, a los pocos días volvió a robar y terminó muerto.

Para poder controlar el tema de la inseguridad, Berni aclara que es un problema complejo y multidiciplinario, ya que «cuando decimos que nosotros queremos proteger a los jóvenes tenemos que cambiar la ley penal juvenil, bajar la ley de imputabilidad y no con una mirada punitiva, sino para proteger. Si a un chico asi lo abandona en su casa, me parece que no estamos hablando de trivialidades».

Una solución ante el problema de la inseguridad

Si bien Berni aclara que para poder llegar a una solución debe existir un compromiso y se refirió al trabajo que realiza Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

«He asumido un compromiso con los bonaerenses y con el Gobernador, por primera vez un problema estructural tan importante como es la seguridad, hay un Gobernador que comienza a dar soluciones de fondo. Requieren tiempo e inversión y compromiso», explicó Berni.

En esta línea resaltó que «no suma nada aquellos que interpretan o tratan de interpretar el fenómeno de la seguridad sin entender nada y lo único que hacen es criticar, pero no aportan nada».

Además quiso dejar en claro que la seguridad no se soluciona con un policía más o con un policía menos sino que «la solución pasa por que todos aquellos actores que tienen un compromiso real por sobre todas las cosas en la prevención en la incorporación de valores, es contención».

Cristina Kirchner: «Con el gatillo fácil no se resuelve la inseguridad»

La vicepresidenta Cristina Kirchner llamó a «terminar con debates absurdos» en torno a la seguridad y aseguró que «con el gatillo fácil no se resuelve» el problema la inseguridad, durante el acto por el Día de la Militancia realizado en el estadio Único Diego Armando Maradona de ciudad de La Plata.

«Hay que terminar con debates absurdos, porque la democracia tiene una deuda en materia de seguridad. Ningún partido político lo ha podido solucionar. Terminemos con ese debate berreta de los mano dura o los garantistas«, pidió la titular del Senado, ante más de 60.000 militantes.

«Con la desigualdad sola no explicamos un proyecto de seguridad, ni tampoco con el gatillo fácil», agregó Cristina.

La vicepresidenta recordó el caso del joven Lucas González, asesinado hace un año en el barrio porteño de Barracas a manos de efectivos de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, aunque aclaró que el caso «pudo haber sido también en la provincia de Buenos Aires». En ese sentido, pidió «olvidar los partidos políticos por una vez en la vida y discutir en serio el tema de la seguridad en nombre de todas las víctimas, en nombre de sus familiares y sus deudos«.