La planta recibió el pasado martes la habilitación federal por parte del Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA).Los primeros cortes que salgan a la venta serían al precio de costo para los achenses.

El Frigorífico de General Acha recibió el pasado martes la habilitación federal por parte del Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) y podrá comenzar a faenar. Los primeros cortes que salgan a la venta serían al precio de costo para los acenses.

Luego de la inspección de SENASA, durante los próximos quince días se realizarán ajustes y se hará una faena de prueba para la puesta a punto de la planta. Los empresarios esperan que una vez que comience a trabajar, en el mes de diciembre se incorpore más personal.

Además, estiman que también empezará a vender carne al público en la carnicería que posee la planta y las vecinas y vecinos de General Acha podrán comprar directamente en el local. La firma había indicado que la carne se venderá a precio de costo.

A fin del mes pasado, una medida judicial habilitó el contrato de Industrias Cárnicas San Miguel S.A. (ICSM) y la empresa podrá empezar a faenar.

«La resolución cierra por todos los lados», sostuvo en aquel entonces el secretario de Gobierno de la Municipalidad de General Acha, Federico Guidugli

«La empresa que alquila el Frigorífico solicitó la habilitación comercial al municipio hace tiempo y también al SENASA, pero no se podía cumplir porque ICSM no es propietaria, la planta pertenece aún a Frigorífico General Acha, por lo que el contrato de alquiler no era tomado como válido», explicó Guidugli en diálogo con El Diario.

Mientras esperaba la resolución judicial, la empresa cumplió con algunos aspectos que restaban para la habilitación. «Presentaron unos planos que faltaban planos, también la libreta sanitaria de los empleados en blanco y el plan de evacuación», agregó el funcionario.

A partir de la decisión, el dinero del pago por adelantado del alquiler fue ingresado a la quiebra y la empresa se tendrá que hacer cargo de las indemnizaciones que todavía reclaman los ex empleados. Cabe recordar que la planta estuvo cerrada desde 2017 cuando quebró y despidió a más de 120 empleados.

El presidente de ICSM, Abel Eugster, será el depositario judicial de los bienes de Frigorífico General Acha SA.

Fuente El Diario