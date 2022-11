Consecuencias de no tratar a la obesidad como una enfermedad:

Altera el equilibrio neuro inmuno metabólico y psico social ya que produce un nivel de inflamación bajo en forma sostenida.

El aumento de tejido adiposo en forma excesiva explica la relación con otras enfermedades como insulino resistencia diabetes tipo 2, hipercolesterolemia, hipertensión. Está demostrado que al menos 12 tipos de cáncer se relacionan con la obesidad. Altera el microbiota intestinal, apneas de sueño, alteraciones renales, hígado graso entre otras.

Las causas de la obesidad:

La alimentación es un factor importante para el desarrollo de esta enfermedad, pero no es el único. También son importantes otras cuestiones como el nivel de actividad física que realiza la persona, cuantas horas por la noche duerme, si toma alguna medicación que predispone al aumento de peso y toma relevancia como maneja tanto sus emociones como el estrés.

Otras causas son; la predisposición genética que tenga la persona (no define su destino, pero es importante), las sucesivas dietas sobre todo restrictivas están dentro de los motivos por los cuales se produce el aumento de peso.

Existen distintos tipos de obesidades por lo tanto el enfoque desde el punto de vista del tratamiento va a cambiar:

Ejemplos:

Según la distribución del tejido adiposo tenemos obesidad Ginoide en donde la mayor cantidad de grasa se acumula alrededor del abdomen o Androide en donde la grasa se deposita en su mayoría a nivel de las caderas y es mas común encontrarla en mujeres.

Según la edad de comienzo:

Por un lado, tenemos obesidad que comienza en la primera infancia, en este caso la persona ha vivido gran parte de su vida con sobrepeso y obesidad lo cual dificulta un poco más su resolución, aunque no es imposible. También puede comenzar en cualquier momento de la vida adulta o lo que es bastante frecuente que es la obesidad que aparece en la menopausia.

Buenas prácticas y hábitos alimentarios para tratar la obesidad y el sobrepeso.

Cuando una persona decide que quiere bajar de peso se deben poner en marcha cambios en los distintos aspectos que hacen a la integridad de la persona. No buscamos ponerlo a dieta por un tiempo, sino que un profesional formado adecuadamente va a trabajar en pos del cambio de estilo de vida para que como consecuencia se produzca el descenso de peso.

Sabemos que el tejido adiposo funciona como un órgano endocrino que libera hormonas que impactan en el comportamiento alimentario por lo tanto los ejes en los cuales acompañamos a los pacientes a cambiar son:

Alimentación: de tipo saludable, respetando sus gustos, su cultura, sus preferencias, su economía y el placer que se genera al comer. Todos los alimentos están permitidos porque ninguno va a estar prohibido, lo que varían son las cantidades que componen cada porción, la combinación de los distintos nutrientes y el patrón alimentario.

Actividad física: salir del sedentarismo en forma progresiva para que tenga una vida mas activa con actividades que pueda sostener en el tiempo.

Medicación: si es necesario según las necesidades de cada persona

Psicoterapia: para aprender a manejar las emociones sin acudir a la comida en forma excesiva

Cirugía bariátrica: puede estar dentro de las opciones de tratamiento con muy buen acompañamiento médico de la misma manera que las otras opciones

Por último, la obesidad es una enfermedad muy estigmatizante porque se acusa a las personas de no tener voluntad para seguir la dieta, de comer mucho y moverse poco, de no querer verse mejor etc.

Esto aleja a los pacientes de pedir ayuda lo cual agrava su situación desde el punto de vista de su salud clínica y mental y aumentando los costos en salud ya que al no tratarse en el momento adecuado con el paso del tiempo aparecen los problemas asociados con impacto económico y social tanto para el paciente como para sistema de salud tanto público como privado por lo que la prevención sigue siendo el factor mas importante a tener en cuenta.

Nutricionista especialista en obesidad (MN 9739) Instagram: @lic.aracelivallone