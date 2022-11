El Tribunal Oral fijó el cronograma de las últimas palabras de los acusados antes del veredicto en el juicio que se sigue por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez. De acuerdo con el cronograma anunciado por el Tribunal Oral Fiscal 2, la vicepresidenta Cristina Kirchner podrá hacer uso de su derecho a hablar por última vez en el proceso el martes 29 de noviembre.

En tanto se fijó para el 25 de noviembre la audiencia para que formulen sus últimas palabras algunos acusados, entre ellos Lázaro Báez. Aún no se determinó la fecha de veredicto, que sería anunciada el 29 de noviembre cuando el tribunal fije el día para las últimas palabras de los acusados que restan, entre ellos Nelson Periotti.

El veredicto debe ser dictado el mismo día en que finalizan las últimas palabras de los 13 acusados. En la audiencia que se celebró hoy, siempre de manera virtual, la defensa de Lázaro Báez ejercida por el abogado Juan Villanueva aseguró que la acusación de la fiscalía liderada por Diego Luciani fue “herida de muerte” por todas las defensas.

Cuestionó al fiscal Diego Luciani por no replicar, por no decir nada sobre lo expuesto por todas las defensas que demostraron que la fiscalía “faltó a la verdad”.

“No replicó, no porque era sólido su alegato, no replicó porque no se puede replicar contra una auditoría in situ, no se puede replicar contra una foto satelital, no se puede replicar contra la realidad”, expuso el letrado.

En su ejercicio del derecho a réplica, Villanueva explicó que los fiscales lo obligaron a utilizar la ley de acceso a la información pública para defender a Báez de una “falsa acusación” .

La fiscalía había dicho por ejemplo que las obras de cantera no se habían realizado, lo que fue refutado por la defensa con toda la prueba a su alcance.