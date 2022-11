Cristina Kirchner utilizó su derecho a expresar sus «últimas palabras» en la causa Vialidad, en la que se la acusa de direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, y disparó contra el Poder Judicial: «Más que un tribunal, esto es un pelotón de fusilamiento».

«Cuando me tocó hablar por primera vez ante este Tribunal, dije que era el tribunal del lawfare, luego de todo lo que nos ha tocado vivir, y en particular a mí, fui muy generosa, creo. Esto es un verdadero pelotón de fusilamiento», sentenció, en referencia al intento de asesinato del pasado 1° de septiembre.

«Los fiscales Luciani y Mola se dedicaron a injuriar, agravar, denostar y actuar no conforme a derecho, sino cual editorial de Clarín o de La Nación», aseguró la vicepresidenta, a la vez que remarcó la tapa del diario del pasado lunes 12 de septiembre en la cual se destacaba un editorial con el título «La bala que no salió y el fallo que sí saldrá».

Por otro lado, hizo hincapié en las inconsistencias sobre la carátula de la causa: «Cuando yo estoy de acusada en Comodoro Py, la figura de la asociación ilícita y las prisiones preventivas surgen a gusto y piacere. Todas, por supuesto, siempre orientadas hacia nuestro espacio político y específicamente hacia quien habla».

«Cuando me ha tocado ir como víctima a ese mismo Comodoro Py, sus colegas establecen que no son asociaciones ilíticas», agregó. «Parece ser que habían visto determinadas conexiones y comunicaciones y no habían visto centenares de chats que revelaban que el trato amistoso, que las determinaciones de obra las discutían con otros empresarios que no eran especialmente peronistas, sino macristas», remarcó.

«Sin embargo, quienes trajeron al FMI y u$s45 mil millones que no sabemos dónde están, esos no tienen ningún problema. Están en Qatar, mirando el Mundial», disparó, luego de que se conociera que la cúpula de la AFI macrista está en la Copa del Mundo.