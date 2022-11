También se solicitó esa medida para los ex número uno y dos de la AFI bajo el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

El escrito fue presentado este martes, donde se conoció que Pleé pidió «revocar las resoluciones» que dispusieron «el sobreseimiento de Mauricio Macri, Gustavo Héctor Arribas, Silvia Majdalani».

El fiscal consideró que «en el desarrollo de la investigación se ha demostrado que se desarrollaron tareas de investigación sobre el grupo de allegados y familiares de las víctimas de los tripulantes de los buques pesqueros naufragados ‘Rigel’ y ‘El Repunte’ y, en particular, del submarino ARA San Juan», y agregó que la decisión de sobreseer a Macri, Arribas y Majdalani en primera instancia «resulta a todas luces prematura».

«No ha logrado acreditarse que estuviéramos frente a tareas tendientes a neutralizar cualquier riesgo de seguridad, como podrían ser las movilizaciones frente a las visitas presidenciales, ni menos aun que fueran observaciones de campo superficiales frente a manifestaciones en las inmediaciones de la Base Naval y de la Prefectura Naval, pues no se han señalado motivos que permitan tener por cierto que existía un serio riesgo a la seguridad del edificio de jurisdicción de una fuerza de seguridad», advirtió Pleé.

Por su parte, Valeria Carreras, abogada querellante que representa a la mayoría de los familiares de las víctimas del ARA San Juan, afirmó al medio El Destape que «el dictamen de Pleé lo que hacer es darnos la razón a lo que expusimos no solamente en los argumentos de Casación, sino también lo que venimos pregonando: no fue presunto espionaje ilegal, fue espionaje ilegal. No eran peligrosas las víctimas, no había prueba alguna sobre sus peligrosidades».

«Jurídicamente hablando, un sobreseimiento se ataca justamente a través de pruebas, y eso es lo que marca el dictamen del fiscal Pleé. Faltó prueba, y aparte casi que pone en duda que pueda existir pruebas de que son peligrosos los familiares que han sido víctimas por la muerte de sus seres amados, los que reclamaban simplemente por eso. Es una gran alegría (este dictamen del fiscal) en estas semanas de gran dolor por el quinto aniversario del hundimiento», agregó la letrada.

Macri, los ex funcionarios y ex agentes de la AFI fueron sobreseídos en 2021 por la sala I del Tribunal intermedio de apelaciones con sede en Comodoro Py 2002. Ahora, la decisión sobre esta causa está a cargo de los camaristas de Casación Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques y Angela Ledesma.