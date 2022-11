“No son tiempos para internas, tenemos que presentar los mejores candidatos con una propuesta seria para recuperar el municipio y dejar de competir por los caramelos. Tenemos que transmitir que queremos ganar las elecciones para transformar el pueblo, no para mantener el statu quo”, explicó Bregani.

El PJ castense no tiene un único líder, sino varios dirigentes. Esta atomización les jugó en contra en las últimas elecciones generales, pues aunque se presentaron Cambiemos sacó una ventaja y se quedó con el Municipio de Eduardo Castex. En este sentido, vale recordar que Bregani tiene experiencia en 3 elecciones, la del 2023 sería la cuarta. Aún no logró ganar ninguna.

“Hace mucho tiempo que venimos manteniendo reuniones entre distintos sectores del PJ para conformar una lista única, donde todos estemos representados detrás de un buen proyecto que lo lleven adelante los mejores candidatos”, comentó Bregani. En este sentido, salta a la luz que el anuncio que el Gobernador Sergio Ziliotto realizaría esta tarde a las 18 horas formalizando el desdoblamiento electoral en La Pampa apura los tiempos del PJ castense y lo obliga a llegar a un consenso lo más rápido posible para comenzar a escribir la lista. “Actualmente estamos manteniendo reuniones con Marcelo Steinbauer, Darío Balsa y otros dirigentes, para aunar criterios que permitan construir algo serio y sólido”, agregó el militante.

CARTELES Y POSICIONAMIENTOS

Al ser consultado sobre los carteles de campaña que proponen su candidatura y comenzaron a verse en las últimas horas en las calles castenses, Bregani desmintió que ellos sean los autores. “No tuve nada que ver, me enteré porque me pasaron fotos por WhatsApp. Siempre soy precandidato porque anhelo trabajar por Eduardo Castex, pero seré candidato si surge del consenso. Si el candidato del consenso es otro dirigente también puedo ser uno más que acompañe y empuje el carro”, sostuvo.

-¿Qué puede decir de La Cámpora? ¿Tenés idea si presentará a sus propios precandidatos?

Bregani: Hemos charlado informalmente y no veo mal que todos trabajemos en pos del PJ, después tendremos que aunar criterios. Tendrán que acercarse y sumarse y armar algo en concreto, porque si no siempre confrontamos en internas y llegamos a las generales todos desmantelados, con resquemores y diferencias. Tenemos que construir en pos del pueblo y la gente, y tenemos que estar todos juntos porque no son momentos para internas.

-En otras palabras, ¿estás diciendo que la lista de unidad busca sumar a todos los sectores internos?

-No será una elección fácil. Esperemos que haya esfuerzos y tengamos gestos de grandeza, para buscaremos los mejores candidatos a la intendencia, los mejores concejales y proponer un buen programa de gobierno para la comunidad de Eduardo Castex.

Lo anterior nos deja varias preguntas: ¿Bregani no sabe que hay una línea que hace más de un año está trabajando? ¿Será que siente y se niega a darle a la juventud del PJ castense, que viene con ideas nuevas, el lugar que le corresponde? Esta sería la cuarta internta que él dispustaría y aún no pudo ganar ninguna de ellas. ¿Buscan cargos que sólo les den rédito económico o realmente piensan por Castex?