Lionel Messi encendió las alarmas en la Selección Argentina a apenas dos días del segundo partido en el Mundial de Qatar 2022, frente a México por el Grupo C. Después de la derrota ante Arabia Saudita por 2-1 en el debut, el capitán trabajó de manera diferenciada durante el jueves 24 de noviembre en el predio de la Univerdad de Qatar en Doha.

«Leo» arrastra algunas dolencias físicas desde la previa al certamen. De hecho, también practicó apartado del resto del grupo antes del choque con los saudíes, para bajar las cargas de los entrenamientos y llegar a pleno al encuentro. En este caso, su presencia será fundamental en un cotejo que puede resultar determinante para las aspiraciones del equipo dirigido por Lionel Scaloni en la máxima cita.

Luego de un par de días complicados para La Scaloneta y de las visitas de las familias a los jugadores en el predio, llegó la mala noticia de la jornada a apenas 48 horas del compromiso con los aztecas. Si bien «La Pulga» no tiene una lesión grave, tampoco se encuentra al ciento por ciento en el plano físico.

La molestia persistente de Messi en la zona que se encuentra cerca del gemelo, en el sóleo. De hecho, el astro de PSG trabajó en kinesiología y quieren llevarlo de a poco, aunque su presencia desde el arranque no corre ningún tipo de riesgo de cara a Argentina vs. México.

Más allá de que el delantero rosarino de 35 años había manifestado en la antesala al duelo con Arabia Saudita que no tenía «ningún problema», con el correr de los días se comprobó que persisten las molestias menores luego de un octubre muy cargado de actividad con el conjunto francés. Ahora, lo que queda en la interna del Seleccionado es esperar la evolución del «10» para, con el correr de las horas, confirmar su presencia en el elenco de Scaloni ante el que dirige su compatriota Gerardo «El Tata» Martino.

Cuándo juegan Argentina vs. México en el Mundial de Qatar 2022: hora, TV en vivo y streaming

La Selección jugará en el Estadio Lusail de Doha el sábado 26 de noviembre a las 16 horas. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales TyC Sports (cable) y TV Pública (aire). El streaming online estará a cargo de sus respectivas plataformas: TyC Sports Play y Cont.ar. Además, habrá otras aplicaciones disponibles, como por ejemplo Telecentro Play, DirecTV GO y Cablevisión Flow.