Yanina Latorre y Nazarena Vélez apuntaron contra Susana Roccasalvo, con quien trabajaron anteriormente, y revelaron las terribles experiencias laborales que vivieron junto a la conductora.

La primera en animarse a contar su vivencia fue la esposa de Diego Latorre, quien aseguró que el principal destrato que vivió por parte de la conductora fue que no la dejaba aparecer en cámara cuando era su turno de participar. Al escucharla, Nazarena tomó valor y sumó su relato.

«Yo trabajé con ella cuando Viviana Canosa se fue de su programa estando embarazada. Amalia Granata y yo éramos panelistas de un ciclo que Roccasalvo heredó. Era su vuelta a la tele con Carlitos Monti y me acuerdo que no traía información como sí hacía Carlos, Paula Varela o yo. La cosa es que cuando nosotras hablábamos, pedía que no nos poncharan, es decir, la enfocaban a ella mientras nosotras salíamos en off», aseguró Latorre.

Además, aseguró que en ese entonces en Canal Nueve «repetían los programas a la madrugada y Susana lo veía para cronometrar cuántos minutos la enfocaban a ella y cuánto a las demás». «También tenía un problema con mis piernas: pidió específicamente que me hicieran plano corto así no las mostraban al aire», sumó la panelista.

Por otro lado, Nazarena contó que la contrató la empresa Endemol para sumarse al programa de Roccasalvo y que «no fue grato trabajar con ella. «Me la hizo pasar mal. No me quería. Me acuerdo que armaba escándalos porque usaba el mismo color de labial que ella», recordó la modelo.

«Después ha dicho cosas fuertísimas sobre mí: dijo que era una inútil, que no servía para nada, que estaba con uno u otro… Yo me río, ya está, pero ha dicho cosas terribles», cerró Vélez. «Ni en pedo me tomo un café con él. Ella me calumnió, dijo que una vez caminando por Belgrano habló con un encargado de edificio que supuestamente le dijo que yo tenía propiedades no declaradas. Me acusó de un delito», concluyó Latorre.

El fuerte enfrentamiento entre Yanina Latorre y Ana Rosenfeld

Otra panelista con quien Yanina Latorre está enfrentada es Ana Rosenfeld, su excolega LAM (América TV). Resulta que la abogada había sido denunciada por estafa por parte de algunas exclientas, pero la Justicia falló a su favor. Sin embargo, Yanina apuntó contra la letrada y opinó: «Yo no le creo». En respuesta, Rosenfeld publicó un picante mensaje en sus redes dirigido a Yanina: «¡Basta de interpretaciones! ¡Se hizo Justicia! ¡GANÉ! ¡Y el que no sabe y no entiende que vaya a la única fuente que es el expediente! ¡La sentencia es clara! ¡Se les cayó la careta!».