Tiene 70 años, se abrió un Only Fans y durante el primer mes de trabajo ganó 30 mil dólares

Pero no todo es color de rosas, ya que el resto de su familia desaprueba su comportamiento. «Siento una gran sensación de logro, pero lo triste para mí es que no puedo hablar de mi éxito a la gente que conozco porque estaría mal visto. Mi familia no me habla desde hace años. Si se lo contara, se reforzaría la creencia de que ‘Michelle es rara’. Y es que no hay muchas mujeres de más de 60 años que hagan este tipo de trabajo”, aseguró en una entrevista para el diario Daily Star.

«Mi hija hace 20 años que no me habla. Estoy segura de que si se enterara de lo que estoy haciendo ahora tendría más munición para no hablarme, porque en su mente cualquier cosa mala que haya pasado en su vida es por mi culpa. Pero mi hijo, al contrario, dice que si no fuera por mí estaría muerto”, añadió Hardenbrook.

¿Qué es Only Fans?

La plataforma se creó en 2016, pero en sus comienzos el contenido que se subía estaba destinado para artistas quienes intentaban promocionar contenido exclusivo a sus fans. Pero en 2018 fue adquirido por Leonid Radvinsky, propietario del sitio web de sexo en vivo MyFreeCams, compró el 75% de Only Fans y pasó a ser el director de la plataforma, dándole la identidad que tiene hasta la fecha.

Se trata de una red social solo para adultos en la que los creadores de contenido comparten imágenes y vídeos eróticos o sexuales de todos los tipos y categorías. También hay cuentas de chefs de renombre, artistas o estrellas del fitness que tienen un perfil y comparten fotos y vídeos con sus seguidores.

Si bien hay canales gratuitos, en la mayoría de los casos para poder acceder a los contenidos los usuarios tienen que convertirse en fans de la persona que los publica. Para ello, tienen que suscribirse al perfil y abonar una cuota mensual, cuyo importe es fijado por el creador dentro de unos márgenes mínimos y máximos que establece la plataforma.

¿Cuánto dinero se puede ganar en Only Fans?

El costo puede variar dependiendo de la categoría a la que el fan se inscriba. Los creadores de contenido reciben ingresos por tres vías: la cuota de suscripción, los mensajes de pago y las propinas. El importe de la suscripción puede oscilar entre los 5 y los 50 dólares, y de acuerdo con la plataforma se puede ganar al mes más de 7.495 dólares.