El director del colegio secundario de Puelches, Sergio Werner, ayer negó en forma rotunda la denuncia pública del hotelero Martín Solé. «Me está difamando, nada de lo que dice es cierto. Es una persona conflictiva que tiene problemas con muchos vecinos», retrucó.

Solé, un empresario hotelero de esta localidad, denunció hace unos días en este diario una situación de indefensión e inacción por parte del municipio y el juez de Faltas de esta localidad, ante numerosas denuncias a un vecino medianero por ruidos molestos, lo que viola el Código de Faltas. Contó que adquirió el lugar hace un año y medio, y que para salvar la situación llegó a firmar dos convenios en el que se fijaron horarios y el compromiso de la insonorización del lugar. «La cosa sigue igual porque se violan los convenios, y a pesar de las muchas denuncias y pruebas, nadie hace cumplir las normas», dijo.

«Estoy a derecho».

Werner visitó este diario y dijo lo suyo. «Nada de lo que denuncia es cierto, yo he cumplido todo lo que pactamos en los convenios. Pero es una persona problemática, tiene conflictos con muchos vecinos», dijo en charla con el cronista.

«Es una situación que me tiene muy molesto, porque me está difamando no solo en el pueblo sino ante la opinión pública, por eso vine. Hace 19 años que vivo en Puelches y nunca he tenido un solo problema con nadie, los invito a llamar a cualquier habitante de Puelches y preguntarles qué tipo de persona soy», agregó.

Werner confirmó que firmó dos convenios con el empresario Solé. «En el segundo nos pusimos de acuerdo en que yo construiría un galpón intentando generar la mejor insonoridad factible a los efectos de poder desarrollar la actividad, sin limitación de día y horario», puntualizó.

«Y he cumplido todo, construí el galpón y lo cubrí, paredes y techo, con aislante (rollos de lana de vidrio para aislación acústica marca Acustiver) que yo mismo fui a buscar a Bahía Blanca, como estaba convenido. Y a partir de ahí, según dice el acuerdo de partes, ya no tengo limitación ni de día ni horario», sostuvo.

Dos denuncias caídas.

El vecino recordó que la familia Solé le hizo dos denuncias en su contra. «La primera, a mediados del 2021 (el 9 de julio), fue penal donde me acusó de ‘amenazas simples’. Quiero comentarles que el Ministerio Público Fiscal, a través de una resolución de la fiscal Paula Duscher (el 19 de agosto), la desestimó y archivó», reveló.

La otra denuncia fue ante el Ministerio de Educación de la provincia, donde la familia trasladó las actuaciones en la Justicia. «La hizo la señora de Solé, Elizabeth Rodríguez (el 13 de julio de 2021) aduciendo que su hijo temía ir a la escuela donde trabajo (la escuela primaria y la secundaria están en el mismo predio). En este caso, desde Educación le dieron intervención a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y el fiscal general, Juan Carlos Carola, aconsejó el archivo y, mediante una resolución del ministro Pablo Maccione (el 31 de mayo de 2022), así se hizo», comentó Werner.

Idiosincrasia pueblerina.

En el contacto con este diario, Werner entendió que Solé no tiene en cuenta cómo es la vida en los pueblos. «Acá no es como en Buenos Aires. Por ejemplo, y relacionado con mi actividad secundaria, no hay gas en todas las casas, y donde hay es a garrafa, excepto en edificios públicos donde hay zeppelin. Yo corto leña hace 10 años, y en algún momento trabajé para apoyar el plan ‘Calorcito’, ahora embolso y distribuyo en los negocios locales, hay mucha gente que se calienta y cocina con eso. Mi actividad para muchos es esencial, especialmente en invierno», entendió.

Werner, para avalar sus dichos, aportó otro documento. «Esta es un acta que firmaron varios vecinos de la familia Solé ante el juez de Paz de Puelches, Abel Natalí, el 30 de noviembre de 2021. Allí confirman que no sienten molestias por ruidos molestos», dijo el docente.

«Este muchacho no solo tiene problemas conmigo sino con mucha gente. Me está difamando porque dice muchas cosas que no son ciertas y que me perjudican porque intentan manchar mi impecable foja de servicios en Educación y en mi vida privada, y no lo voy a permitir», concluyó Wern.

