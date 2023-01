En una reunión realizada anoche en la Unidad Básica de Realicó se reveló que la viceintendente Magalí Vallejos y la actual Secretaria del Concejo Deliberante Ivana Rossi se alejan del Bloque del FreJuPa.

Este jueves en la sesión del legislativo se formalizará la decisión, según reveló el portal Infotec 4.0..

En una reunión de la que participó la intendente Viviana Bongiovanni y la Presidente de la Unidad Básica Nora Heredia como autoridades del gobierno y el partido, las ediles Magalí Vallejos e Ivana Rossi anunciaron que dejan las filas del Bloque mayoritario del FreJuPa.

Los motivos serían las irreconciliables diferencias con la jefa comunal. Este jueves, se conocerá el documento que expondrá formalmente en el recinto, las causas de la decisión, que quiebra la mayoría absoluta que ostentaba el Justicialismo. No estuvo presente el presidente del Concejo Hugo Mendoza, si en cambio estaban los ediles Roberto Peralta y Daniela Zalabardo Quiroga. También participaron el vicepresidente del partido Hugo Cayuqueo, Liliana Burgos y el Secretario de Finanzas Gerardo Gatica.

De acuerdo a lo que trascendió extraoficialmente la reunión se dio en un ambiente tenso en el que hubo reclamos de falta de diálogo y apertura por parte de las concejales hacia Viviana Bongiovanni.

Le reprocharon la «maniobra» que se habría acordado con algunos referentes cercanos a la mandataria previo a la escandalosa sesión de junio pasado que dejó a la oposición en mayoría para desaprobarle el Cuadro de Inversiones y Gastos 2021 y el primer balance de este año.

Cabe recordar que esa noche, Vallejos había avisado previamente que no podía asistir por razones personales pero su ausencia no interfería en la cantidad de votos que necesitaba el oficialismo para respaldar a la gestión municipal, hasta que, sorpresivamente, se supo que el Presidente del Concejo Hugo Mendoza y el jefe de la bancada oficialista Roberto Peralta, no se presentarían a la sesión.

Las dos concejales restantes del peronismo local Ivana Rossi y Daniela Zalabardo Quiroga quedaron solas y sin chances de torcer el rumbo que marcó la oposición con Claudio Gareis al frente del cuerpo deliberativo. Esa noche además JxC avanzaba en el pedido de una sanción contra Bongiovanni y el Secretario de Finanzas Gerardo Gatica por irregularidades administrativas.

Con el alejamiento de Vallejos y Rossi el Bloque del FreJuPa queda conformado por Hugo Mendoza, la escribana Daniela Zalabardo Quiroga y el profesor Roberto Peralta como el escudo protector de la gestión de Viviana Bongiovanni. «El Justicialismo ahora tendrá fraccionado su poder y la nueva situación legislativa obligará a la jefa del Ejecutivo a sentarse a negociar hasta el fin de su mandato con un nuevo espacio al que no pudo contener cuando lo tenía de aliado», analizó Infotec.

En las próximas horas podría darse otra ruptura dentro del Bloque del FreJuPa.

«Noche caliente»

Pasadas las 23 horas cuando terminaba la tensa reunión en la Unidad Básica que se extendió por mas de tres horas, el equipo de prensa del municipio emitió simultaneamente un comunicado de prensa con duras declaraciones de la Intendente Viviana Bongiovanni contra la gestión de Roxana Lercari por el proyecto Caldenia.

La mandataria acusa a los concejales opositores – y expone a los propios – sobre situaciones administrativas del Proyecto «Caldenia», un claro contrataque político para centrar la atención hacia afuera, luego de la ruptura interna que la deja debilitada políticamente para transitar el resto de su gestión.

Fuente El Diario