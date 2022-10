El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Diego Santilli deslizó la posibilidad de una interna entre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ex presidente Mauricio Macri de cara a las elecciones presidenciales de 2023.

En diálogo con La Nación, Santilli apeló a la decisión de la gente a la hora de decidir al «mejor candidato». «Lo más sano es la competencia y la sociedad decidirá quién es el que mejor está», marcó el larretista y agregó: «Siempre es importante la visión de Macri, pero los liderazgos se construyen con la gente. Así lo hizo Mauricio en todas sus etapas o cada uno de nosotros cuando nos tocó».

En la misma línea, Diego Santilli continuó: «Larreta le ganó a Michetti en 2015 o yo a Facundo Manes el año pasado. Así construimos nuestros liderazgos. Sin la interna con Manes, no le hubiéramos ganado al kirchnerismo en la provincia». Por otro lado, Santilli explicó que «si hay algo que Macri propuso desde el origen en Pro es la competencia».

Asimismo, también enfatizó sobre la posible ruptura de JxC y reafirmó que «lo mejor es competir». «No creo que nadie pueda romper a Juntos por el Cambio. La sociedad le va a recriminar fuertemente al que intente romper Juntos por el Cambio. Cuando camino cualquier rincón de la provincia los vecinos me dicen: no se peleen. Ahora, puede haber diferentes posicionamientos en una coalición de gobierno», aseguró.

Santilli acusó a Kicillof de tener un gobierno «sin horizontes claros» en medio de las internas en JxC

En referencia a la gestión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el ex vicejefe de Gobierno de la Ciudad aseguró que lo único que hizo el economista fue «poner amigos del Gobierno y ser una pyme de La Cámpora».

«El gobernador está ausente para los bonaerenses. Hoy en la provincia no hay Gobierno. Las prioridades de la gestión son absurdas y desopilantes. No hay ninguna reforma de fondo. No hay política de seguridad, educativa, de infraestructura, de salud y productiva. Es un Gobierno sin norte ni horizontes claros», argumentó.

En materia económica remarcó que se debe apuntalar las rebajas de impuestas y simplificar «la burocracia»: «Tenemos que llevar adelante una baja de los impuestos, una modernización laboral – terminar con la industria del juicio–, integrar al país al mundo, exportar lo que podamos y generar un valor agregado».

«La Argentina está en un proceso de deterioro franco desde décadas y, por supuesto, con este gobierno se han agravado todos los problemas. Pero nosotros necesitamos un plan de estabilidad macroeconómico que nos permita bajar la inflación, generar trabajo, producir y exportar lo que el mundo nos demanda», indicó Santilli.