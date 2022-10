Un joven fue a protestar ayer al Centro Judicial santarroseño porque una resolución de un juez de Familia lo dejó sin la posibilidad de ver a su hijo de 2 años. Amenazó con encadenarse y permanecer allí hasta sea recibido para que escuche su postura.

El joven, de apellido Guidi, reclamó que el juez de Familia, Andrés Zulaica, firmó una notificación en la cual se impuso una orden de restricción hacia el niño y hacia su expareja al tiempo que debe realizar terapia psicológica.

«Vine para que el juez me atienda y me expliqué por qué tomó esa decisión. Mi hijo está en peligro, puede ser otro caso Lucio (Dupuy) porque vive en un entorno de violencia. Yo ya hice una denuncia porque una vez que lo fui a buscar tenía golpes, pero no me escucharon y acá el juez no quiere dar la cara», aseguró ante la consulta de este diario.

Guidi mostró audios y mensajes con su ex pareja donde ella le dice que no podía sacar a un hombre, que sé que es violento y tiene problemas de consumo, de su casa, entonces por eso no lo reintegro a mi hijo, cómo lo voy a exponer de esa manera. Llevé ese audio a la justicia pero lo desestimaron y ahora otro juez determina que mi familia y yo no podemos ver a mi hijo. No lo puedo entender, parece que me tomaron el pelo».

El joven aseguró que permanecería allí hasta obtener una respuesta y que su intención, si no es escuchado, es encadenarse en el edificio judicial. «Tienen a mi nene en un entorno de violencia gravísimo. Tengo denuncias hechas de que fue golpeado, puede ser otro caso Lucio y no quiero que después sea tarde», reclamó.

