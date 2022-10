Wanda Nara se pronunció sobre la juventud actual y lanzó declaraciones polémicas sobre la diversidad de género y la decisión de no maternar de muchas mujeres. La empresaria se comparó con las personas que hoy están entre sus 20 y 30 años y marcó varias diferencias.

«Yo estoy hace poco en el país y me doy cuenta de que están todas las minas en otra, nadie quiere familia, nadie quiere hijos, las minas están en cualquiera. Pero posta, literal. La gente no sabe ni de qué sexo es», dijo la jurado de Quién es la Máscara entre risas en diálogo con Grego Rosello, Belu Lucius y Agustín Franzoni en Luzu TV.

La hermana mayor de Zaira Nara aconsejó a uno de los oyentes de Luzu TV, dinámica que suele llevarse a cabo en todos los programa de esa emisora, y volvió a hacer hincapié en su desacuerdo con la manera de vivir que hoy tendrían las mujeres jóvenes. «Encontraste una mina que tiene las cosas claras, no la pierdas. Yo no creo que te metan los cuernos, pero capaz que encuentra a alguien que tenga las cosas más claras y te fleta», analizó la ex de Maxi López.