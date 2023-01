El affaire entre Brenda Uliarte y Eduardo Miguel Prestofelippo tuvo a un pampeano como testigo: Rafael Garduño, oriundo de Trenel, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de La Plata y actual jefe de redacción del pasquín digital Data 24. Fue precisamente «El Presto» quien, en uno de sus vivos por Instagram, reveló que el trenelense fue testigo de su encuentro con «Ambar», la novia de Sabag Montiel actualmente detenida y procesada por el atentado contra Cristina Fernández.

Prestofelippo recibió una condena a prisión efectiva por difamar y amenazar a Fabiola Yáñez, esposa del presidente Alberto Fernández. En un video destinado a deslindar responsabilidades con el atentado a CFK, «El Presto» aclaró que «de esa reunión (con Brenda Uliarte), hay testigos, está Rafael Garduño y está Matías. La mina estaba rara, no me miraba a los ojos cuando hablaba y preguntaba todo el tiempo, lo único que hacía era preguntar», dijo. Según él, el comportamiento de Uliarte resultaba tan extraño que «Rafael vio que yo estaba tomando de más y me lleva a la cocina. Edu, me dijo, no me cierra esta mina, poné a grabar el celular».

«El Presto» agregó que siguieron tomando «algunos whiskys» y luego acudieron «a un motel» donde tuvieron un contacto íntimo «que duró apenas 10 minutos, porque soy medio conejo». Luego de la declaración del youtuber ante la justicia, el jueves pasado, el pampeano terminó identificado como eventual testigo del vínculo entre Prestofelippo y «Ambar», por lo cual podría ser convocado también a declarar en la causa por el intento de magnicidio.

Insultador profesional.

Garduño nació el 26 de julio de 1999, en Trenel. En su perfil de Twitter se identifica como «Jugando a ser periodista en @Data24comar, mi álter ego es Jack Sparrow». Aunque se considera periodista, en sus redes sociales exhibe una redacción desafortunada y plagada de insultos contra figuras del Frente de Todos, magistrados judiciales y funcionarios del gobierno. Incluso ha insultado a través de Facebook al gobernador Sergio Ziliotto y al ministro de Seguridad, Horacio Di Nápoli, entre otros, además de manipular groseramente las noticias sobre La Pampa en el portal Data 24.

Por ejemplo, el 7 de diciembre de 2021, al comentar una noticia publicada por LA ARENA, escribió: «Le mando un beso al hijo de mil… del ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, quien brindaba este tipo de declaraciones mientras nos perseguía cual Terminator por hacer fiestas clandestinas. Ahora tiene que dar explicaciones en la Legislatura por el asesinato de Lucio».

Y una semana después, posteó «Tirano Sergio Zilioto: si su gestión conserva aunque sea un ápice democrático, cumpla con los principios establecidos en la Constitución de La Pampa y de la República Argentina» junto a frases agraviantes.

