Mauro Icardi hizo un vivo de 40 minutos y aseguró que «Wanda es el hazme reír del mundo entero»

El futbolista Mauro Icardi habló por primera vez de su situación sentimental con su esposa Wanda Nara, luego de que la mediática anunciara que están oficialmente separados. A través de su cuenta de Instagram, el deportista respondió a todas las dudas de su seguidores y aseveró: «Me cansé de que digan tantas mentiras. Hoy Wanda es el hazme reír del mundo entero».

En esa línea, Icardi reveló: «Me quedé en mi casa con Wanda y dormimos juntos, hablamos todos los días». De esta forma, desmintió los rumores sobre un conflicto entre ellos.

Además, se refirió al Wandagate, el escándalo que estalló hace un año por su affaire con la China Suarez: «Hubo un perdón de Wanda, que hoy no sé si fue sincero. La semana que viene vendrá, hablaremos y trataremos de solucionarlo o no».

«No estamos divorciados, las cosas se hablan en persona no poniendo un mensaje en redes diciendo ‘me separé’. El año pasado también lo puso y era todo una mentira , estuvimos otro año juntos así que no hay motivo», remarcó Icardi.

«Me arrepiento, ya la sabe todo el mundo y la persona que lo tiene que saber que es Wanda también lo sabe, es lo único de lo que me arrepiento».

En otro tramo del vivo que duró 40 minutos, el futbolista habló sobre la conversación que mantuvo con Tamara Báez, la ex de L-Gante luego de que trascendieran los rumores sobre una relación entre el cantante y su esposa. Al respecto, el jugador de Galatasaray de Turquía explicó: «Sí, esta chica que no la conozco para nada me mandó un mensaje diciéndome varias cosas de las cuales no estaba de acuerdo y se lo hice saber».

«Le dije que conozco muy bien a mi mujer y le hice saber que no era verdad lo que me estaba diciendo”, indicó Icardi. En esa línea, ante la consulta sobre si le daría una nueva oportunidad a Wanda Nara respondió contundente: «Ya le he dado varias. En una semana vuelve a Turquía y se va a terminar el jueguito mediático».