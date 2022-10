A tres meses del brutal asesinato de la joven pampeana María Agustina Fernández, una gran cantidad de vecinos, vecinas, familiares, amigos e integrantes de diversas organizaciones marcharon este miércoles en la denominada «Plaza de la Justicia» de Cipolletti para pedir por el esclarecimiento del caso que por el momento no tiene culpables.

La marcha fue convocada por Silvana Cappello, mamá de Agustina, y se llevó a cabo a partir de las 10 de la mañana en la esquina de Roca y España de la localidad rionegrina donde la joven santarroseña estudiaba medicina. Una gran cantidad de personas se hizo presente. Según EL DIARIO DE RIO NEGRO, al inicio de la movilización Silvana Cappello expresó: “Hoy se cumplen tres meses desde que Agustina donó los órganos, hoy la actitud es otra, no hay llanto. Hoy vamos a gritar bien fuerte, porque estamos gritando por las próximas que van a ser atacadas y esto no tiene que volver a pasar. Tiene que haber un antes y un después, para eso estamos hoy. Queremos la verdad y esto no se negocia”.

Además, explicó que se reunió con el equipo de investigaciones que se conformó para investigar exclusivamente el crimen de Agustina Fernández. «Estuve con la brigada, vimos el lugar donde trabajan. Me gusta ver gente joven que está trabajando en la causa y que tiene otra mirada. Me dieron información que no se las puedo transmitir, pero me da tranquilidad el saber que hay un espacio con gente comprometida, con gente idónea y gente con la cabeza abierta”.

La mamá de Agustina, quien perdió la vida por los golpes recibidos en el departamento de Pablo Parra, sobre la calle Confluencia, agradeció a todos los que fueron a la movilización. Horas más tarde, Silvana compartió una nueva foto de su hija junto a un emotivo mensaje.

«Así de bella, así de buena, así te voy a tener a mi lado, adentro mío, en cada rincón de la casa, en cada flor, en cada detalle que el universo me envíe…sos y serás el amor de mi vida, 3 meses que me dejaste y aún te espero ver entrar por la puerta, te amooooooo hasta el infinito», publicó en sus redes sociales. Fuente La Arena