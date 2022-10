El ex presidente Mauricio Macri tuvo una floja respuesta cuando la conductora cercana al PRO Cristina Pérez le preguntó acerca del espionaje ilegal contra dirigentes de Juntos por el Cambio y periodistas como Hugo Alconada Mon. Macri lo negó, pero ni siquiera pudo explicar por qué motivo la Justicia «cerró» la causa.

«Ya quedó claro, la justicia dijo que era «mano de obra»… ¿cómo dijo? Qué sé yo, ni me acuerdo. En mi gobierno, nadie recibió ninguna orden de hacer esas cosas que algunos dicen que hicimos», dijo Macri con una visible molestia por la pregunta. Luego la conductora Cristina Pérez volvió a preguntar acerca del tema al consultar si se arrepentía de haber designado a la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), entonces integrada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

El ex presidente, ofuscado, cruzó: «Absolutamente, absolutamente. Ya lo he dicho una y otra y vez. Ya quedó claro. Creo que no haga falta (SIC) volver a hablar una y otra vez a hablar de lo mismo cuando ya quedó claro y la Justicia dijo que todas las acusaciones que hicieron en Lomas de Zamora eran falsas».

Macri reconoció que en las elecciones de 2015 la alianza Cambiemos, a la cual definió en su momento como «el mejor equipo en 50 años«, «no tenía coherencia» debido a que no pensaron un proyecto de país y se reunieron «un rato antes» de los comicios.

«Estoy preocupado porque volvamos al poder con la coherencia que no tuvimos en 2015», afirmó en Radio Rivadavia. «En 2015, nos juntamos un rato antes con una consigna, ‘defender la república’. Entonces no teníamos claro un modelo de desarrollo, un debate interno, y eso fue un obstáculo. Hoy, debemos concentrarnos en las ideas, no estoy para hacerme cargo del ego de nadie», agregó.

En la entrevista con Cristina Pérez, el ex presidente de Boca evitó definir si será o no candidato: «Trato de decidir por día y vivo el momento, soy como los jóvenes. Hoy siento que estoy bien, me siento cómodo, y me siento cerca, estoy caminando el país, y no estoy para eso», contó.

«La gente cree que todo es especulación, yo soy de las personas que no. Las siento y las hago», expresó el exmadantario al tiempo que aclaró que el poder, al que definió como «un instrumento para hacer», le permitió reconocer sus limitaciones. «No hay nada más maravilloso que el poder», indicó y sumó: «Siempre he puesto mi energía en hacer lo que aquellos que me dieron el poder esperaban de mi».