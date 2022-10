Los halcones de Juntos por el Cambio se pelean por las candidaturas en 2023

A medida que se acerca el momento de definir las candidaturas de cara a la campaña para las elecciones presidenciales de 2023, en la oposición empiezan a aflorar las diferencias.

«Hay algunos, como Gerardo Morales, que quieren jubilar a Macri, y otros creen que tiene que ser la continuidad», agregó el periodista.

A Patricia Bullrich la incomoda una eventual candidatura de Mauricio Macri

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, pidió este viernes «no hablar más» sobre una eventual candidatura de Macri en 2023. «No lo escuché. No hay que hablar más del tema de si Mauricio va a ser candidato: él dijo que lo iba a decidir en marzo. Está en su decisión y no tiene mucho sentido hablar del tema», sostuvo su ex ministra de Seguridad.

No es para menos, ya que, si Macri decide ser candidato, «Bullrich queda desdibujada. porque se trata del mismo espacio, el espacio de los halcones», señaló Cittadini.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reconoce que Macri «se mueve como candidato» y sostiene que serán los votantes quienes decidan en las PASO quién será el candidato de Juntos por el Cambio en 2023.