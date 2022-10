Llegó el hip hop, el pop, el punk y la psicodelia al Lollapalooza Argentina 2023. Se confirmó el line up completo del reconocido festival que se desarrollará el 17, 18 y 19 de marzo en el Hipódromo de San Isidro para más de 300 mil personas y con más de 100 bandas tocando en vivo.

Esta octava edición tiene el brillo extra de traer por primera vez al país a artistas de la talla de Drake, Billie Eilish, Blink-182 -con su formación original- y Lil Nas X. También se suman a la larga lista de talentos a Jane’s Addiction, Rosalía, Tame Impala, Kali Uchis y mucho más.

Como siempre, la escena argentina pisará fuerte en el Lollapalooza del año próximo y como representantes locales se presentarán María Becerra, Trueno, Diego Torres, Marilina Bertoldi, Catupecu Machu, Chano y también el regreso de la famosa banda indie mendocina, Usted Señalemelo, entre otros artistas.

Lollapalooza Argentina 2023: el line up completo

DRAKE / BILLIE EILISH / BLINK-182 / TAME IMPALA / ROSALÍA / LIL NAS X / JANE’S ADDICTION / THE 1975 / ARMIN VAN BUUREN / JAMIE XX / MARIA BECERRA / TRUENO / KALI UCHIS / FRED AGAIN / CLAPTONE / TOVE LO / USTED SEÑALEMELO / CONAN GRAY / MELANIE MARTINEZ / DIEGO TORRES / CHANO / MORA / WALLOWS / TOKISCHA / DANNY OCEAN / DOMINIC FIKE / BRESH / PURPLE DISCO MACHINE / MARILINA BERTOLDI / ALISON WONDERLAND / GONGON CITY / ALVARO DIAZ / CIGARETTES AFTER SEX / POLO & PAN / CATUPECU MACHU / RISE AGAINST / OMAR APOLLO / CALLEJERO FINO / CAMI / AURORA / JOHN SUMMIT / RYAN CASTRO / DANTE SPINETTA / REI / GERA MX / VILLANO ANTILLANO / NAFTA / YOUNG MIKO / MODEST MOUSE / HOT MILK / YUNGBLUD / SOFI TUKKER / 100 / GECS / ELSA Y ELMAR / ROJUU /GUITARRICADELAFUENTE / RUSOWSKY / RALPHIE CHOO / SUKI WATERHOUSE / OSCU / ALEJO ISAKK / PAPICHAMP / 1915 / ANGELA TORRES / SILVESTRE Y LA NARANJA / MUEREJOVEN / GAUCHITO CLUB / BROKE CARREY / THE CHANGE / JUDELINE / ODD MAMI / CONNIE ISLA / OH!DULCEARi / LEÓN CORDERO / NORA EN PURE / CAMILÚ / PLASTILINA / AN ESPIL / DELFINA CAMPOS / PAZ CARRARA / MELANIE WILLIAMS & EL CABLOIDE / FLORIAN / KCHIPORROS / MIA ZETA / SOUI UNO / PANTHER / SASSYGGIRL / FRIOLENTO / MORA NAVARRO / GUILLERMO BERESÑAK / NANI / FLACA

Cómo comprar entradas y sus precios

El único sitio de venta oficial de entradas para el Lollapalooza Argentina 2023 es All Acces.

Precio para los tres días del Lollapalooza Argentina 2023: $50.000 + service charge

A partir de ahora se encuentran a la venta los últimos abonos 3 Day Pass y se pueden abonar en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express y en hasta 24 cuotas con interés con todos los bancos. Se recomienda no comprar entradas en otro sitio que no sea el oficial ni reventas de cualquier tipo para evitar disgustos.