Una investigación en once universidades argentinas, incluidas la UNLPam, indagó sobre las mutaciones en los hábitos de los estudiantes. Las redes sociales, la vedette informativa.

El viernes de la semana pasada se presentó el libro «Mutaciones: Hábitos de información y estudio de jóvenes en universidades argentinas», durante la jornada por los diez años de la carrera de Comunicación Social en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa.

El libro recoge la experiencia de dos años de un colectivo de investigadores de once universidades argentinas con el objetivo de indagar sobre los hábitos de estudio y de consumo de noticias de las y los estudiantes de las universidades argentinas. El estudio se centró en jóvenes de carreras de comunicación Social, Periodismo y afines y la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam formó parte de Investigar en Red.

El proyecto de investigación «Cómo se informan y cómo estudian los estudiantes de periodismo y comunicación de las universidades argentinas a través de dispositivos digitales» fue dirigido por el doctor Francisco Albarello, de la Universidad Austral y cuenta con la participación de 11 casas de estudio, de gestión pública y privada: Facultad de Comunicación de la Universidad Austral (Pilar, Buenos Aires), Carreras de Comunicación de la Universidad Blas Pascal (Córdoba), Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social de la Universidad del Salvador (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro (Olavarría, Buenos Aires), Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue (General Roca, Río Negro), Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy (Jujuy), Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (Buenos Aires), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe), Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (Buenos Aires), Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (Santa Fe) y la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa (La Pampa).

El nodo pampeano está integrado por los docentes investigadores Soledad García, Julio Cesar Santarelli, Gustavo Silvestre y Paula Pedelaborde, quienes llevaron adelante las entrevistas en profundidad a nivel local en la fase cualitativa de la investigación y distribuyeron la encuesta en el marco de la etapa cuantitativa del trabajo de campo.

A nivel nacional la muestra cuenta con la participación de 1941 estudiantes y tiene un margen de error de +/-2% lo que implica un nivel de confianza del 95%.

Esta producción colaborativa -publicada a través de la Editorial de la Universidad Nacional de Rosario aborda las características de consumo de la información y los hábitos del claustro estudiantil al momento de estudiar. Ambas variables permiten contar con un mapa actual con el fin de actualizar las prácticas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje como así también observar los medios por los cuales se informan los jóvenes universitarios, específicamente de las carreras de periodismo y comunicación social.

Algunos datos locales

Según la recopilación de los datos obtenidos, 78% de las y los estudiantes vive con su familia y en su totalidad cuentan con acceso a Internet para informarse y para estudiar. Con respecto a si trabajan o no, los resultados muestran que el 51,24% no trabaja mientras que el 48,76% sí lo hace.

El relevamiento cuantitativo se llevó a cabo durante los meses de junio-agosto de 2021 y el contexto de pandemia por COVID-19 se ve reflejado en los resultados. EL 85,12% de los datos de La Pampa indican haber estado más tiempo conectados a Internet. En tal sentido, el 43% identifica estar «todo el tiempo» en la red (celular y/o computadoras).

La distribución entre dispositivos con los que se conectan a la red, los y las jóvenes indican que las computadoras y los teléfonos inteligentes son los elegidos -o al menos los que disponen-, por encima de cualquier otro, como es el caso de las tablets, que casi no alcanzan representatividad en la muestra. A nivel general, por computadora, se conecta a Internet el 61% de los y las estudiantes y por smartphone, el 36%. En tanto a nivel local, se supera el primer indicador: el 65% de la UNLPam elige conectarse a Internet por una PC de escritorio o notebook aunque solo el 23,14% se informa a través de la PC.

La preferencia por el celular para la búsqueda de información se repite en todas las universidades. Los porcentajes de adhesión más altos se registraron en la Universidad del Salvador (85,4%).

Qué medios consumen

En el caso de los estudiantes entrevistados en distintas partes del país, se observa la visita a páginas web de medios regionales o locales, una costumbre habitual para quienes viven fuera de Capital Federal, y que forma parte de sus rutinas informativas: La Voz del Interior de Córdoba, Somos Jujuy, La Capital de Rosario, Río Negro y La Arena de La Pampa y el diario El Diario figuran entre los más nombrados en cada una de las regiones de influencia.

También se demuestra la caída general del consumo de diarios impresos. Solo el 3,9% reconoció leer los medios en esa versión con la aclaración de hacerlo «porque el diario estaba en la casa»; no forma parte de la rutina el comprar el diario.

Las y los encuestados en la carrera de comunicación de la FCH-UNLPam identifican a las redes sociales como la manera de informarse habitualmente. El 28,6% opta por la opción de informase a través de Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Twitch, Tik-Tok. Luego siguen los sitios o aplicaciones de noticias, con un 22,9%, la TV en vivo, un 16,4%, la radio en vivo en un 11,5% y los podcasts son elegidos por un 4,2%.

También son destacables los porcentuales con respecto a la participación en las redes en relación la información que circula por allí. Los datos de la región muestran que el 31,69% solo lee las noticias, mientras que el 23,26% la retuitea, comparte y/o reenvía; el 20,35% genera reacciones (likes, emojis o similares), el 6,40% suele etiquetar a alguien; el 2,62% usa los Hashtags

WhatsApp

WhatsApp aparece como uno de los recursos más utilizados en las comunicaciones por la mayoría de los usuarios de teléfonos inteligentes, elegido sobre todo por el bajo consumo de datos y porque algunas empresas ofrecen paquetes en los que el uso de estas aplicaciones no genera consumo de internet del plan contratado. Según el sitio de análisis estadísticos «Statista» WhatsApp se colocó durante 2021 como la red social preferida por los internautas argentinos, con casi el 95% de los usuarios de internet interactuando en la plataforma. En este contexto, la red social WhatsApp se ha transformado en una de las herramientas predilectas de las y los estudiantes no solo porque permite organizar o llevar adelante procesos de enseñanza-aprendizaje en el contexto de la pandemia sino también por la diversidad de usos y posibilidades que la aplicación ofrece. Lo que se consideró en relación a esta red social es su uso para informarse: los grupos de WhatsApp utilizados para la circulación de contenidos. En este sentido, en el relevamiento cuantitativo, del total de las y los estudiantes encuestados, un 70% respondió que no utiliza WhatsApp para informarse. Sin embargo, el 48,76% de las y los estudiantes de la UNLPam afirman usarlo con ese fin.

El libro «Mutaciones: Hábitos de información y estudio de jóvenes en universidades argentinas» es de descarga libre: https://tiendavirtual.unr.edu.ar/producto/mutaciones/

Fuente El Diario