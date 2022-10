L-Gante protagonizó una situación sumamente curiosa tras su visita al programa de Mirtha Legrand, emitido por El Trece. El artista y autor de cumbia 420 lanzó una fuerte crítica contra la conductora macrista por medio de una historia que publicó en su cuenta de Instagram.

Todo sucedió a partir de la publicación que hizo el usuario @gonxaoftoday, que mencionó al cantante y escribió: «Siempre del lado de L-Gante. Hablame de cerrarle el pico a la vieja ultraderechista de Mirtha». Luego de ver esto, el músico la compartió con sus más de 5 millones de seguidores y seguidoras.

En dicho posteo, se pueden ver un fragmento del cruce que L-Gante tuvo con Mirtha en El Trece, donde la animadora le consultó si son ciertas las acusaciones que hace unos días hizo su ex pareja, Tamara Báez, quien indicó que su hija Jamaica tenía sus prendas de vestir con olor a marihuana.

El picante cruce entre L-Gante y Mirtha Legrand en El Trece

Mirtha Legrand: «Te voy a decir algo muy cruel…».

L-Gante: «Bueno…».

Marina Calabró: «Preparate».

L-Gante: «No, no sorprende».

Mirtha Legrand: «Leí o escuché que llevaste a tu chiquita a tu casa…».

L-Gante: «Sí, ya me imagino lo que vas a decir…».

Mirtha Legrand: «Y cuando la devolviste la mamá dijo que tenía olor a marihuana».

L-Gante: «Sí, dijo que tenía olor a marihuana».

Mirtha Legrand: «Me pareció una cosa horrorosa».

L-Gante: «Sí, a cualquiera, a mí también me pareció».

Mirtha Legrand: «Es falso, ¿totalmente?».

L-Gante: «Sí, es falso. Hace tiempo que no estoy fumando marihuana. Que digan lo que quieran. Para hacer mal se dicen esas cosas».

Mirtha Legrand: «Te pido perdón».

L-Gante: «No, no, yo estoy dispuesto a responder, pero que cada uno crea lo que quiera».

L-Gante encaró a Mirtha Legrand en plena transmisión del programa de El Trece. El famoso cantante de cumbia 420 le hizo un sorpresivo reclamo a la conductora, a quien la cuestionó por haber realizado fuertes comentarios sobre su hija Jamaica, y el momento de tensión fue absoluto.

En el marco del ciclo televisivo La Noche de Mirtha, la presentadora le preguntó a Roberto García Moritán por la edad de su hija. Inmediatamente después, el marido de Pampita y político macrista indicó que «tiene un año y medio como Jamaica», la hija de L-Gante. Y luego, el músico tomó la palabra para hacerle un fuerte cuestionamiento a Mirtha.

Ante la mirada de los invitados e invitadas Luciana Salazar, Marina Calabró, Ceferino Reato y García Moritán, el artista expresó: «Usted me cayó mal desde principio porque me preguntó el nombre de mi hija, se lo dije y me dijo ‘pobrecita’. Antes me lo dijo mejor». «Pero te lo dije con cariño», le respondió «La Chiqui», entre risas, tratando de evitar una discusión. Y agregó: «Es un nombre raro, extraño».

Como si fuera poco, L-Gante disparó: «Esos chistes no me gustan». Ceferino Reato intervino e indagó sobre el nombre de la pequeña que el cantante tuvo con Tamara Báez: «¿Por qué le pusieron Jamaica?». «Porque es un nombre que me gustó y me lo permitieron elegir a mí», le advirtió el músico, quien le clavó la mirada al periodista.