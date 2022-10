Por su parte, Héctor Ferreiro brindó declaraciones sobre el furor que causó en las redes por el video viral. «Le canto a los pacientes porque es mi forma de trabajar. Si los ayudo, mi tarea está cumplida», indicó quien hace más de treinta años que trabaja en esta rama de la salud.

Antes de ser enfermero, hizo el seminario para ser sacerdote, además de haber trabajado como empleado administrativo. » El 95% de ellos lo recibe bien. No lo hago para mostrarme yo, no monto un show, lo hago por ellos, para acompañarlos. Canto todo tipo de música, y si bien mis presentaciones son en las habitaciones y no hay aplausos, las sonrisas de ellos me gratifican», remarcó el hombre que trabajo en el Sanatorio La Trinidad.