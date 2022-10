Wanda Nara le hizo un contundente pedido a la seguridad del edificio donde vive, el Chateau Libertador, sobre Mauro Icardi y el ingreso al lugar. Hubo una situación tensa en la puerta del edificio Chateau en Libertador, él estuvo entrenando en Turquía el viernes y para mí Wanda ya sabía que iba a tomarse un vuelo, el 30 de septiembre ella manda el pedido a seguridad para que no lo dejen entrar, él tuvo que entrar por la puerta principal porque por la puerta donde entran los autos no lo dejaban”, comentó Pochi, la instagrammer de la cuenta “Gossipeando”, en diálogo con Juan Etchegoyen.

En este contexto, agregó: “Esto es re importante que se sepa: en el pedido que le hizo ella a la seguridad del lugar, les pidió por favor que su ex marido no entre. A él lo notifican en la puerta que no podía entrar por pedido de Wanda”.

“De Wanda se habla mucho de la estratega del marketing y vi a un Icardi enojado en las imágenes. Ella realmente está cansada y quiere separarse, ya no sé si es un juego y se está especulando, esto es real”, remarcó la instagramer.