El año que viene el Colegio Farmacéutico de La Pampa cumplirá 60 años desde su fundación. Durante casi la mitad de vida de la institución las farmacias tuvieron una regulación según la cual solo podían abrirse en los pueblos o barrios de las ciudades donde no hubiera otra boca de expendio de medicamentos.

A partir de 1991, durante la primera presidencia de Carlos Saúl Menem, las cosas cambiaron: una ley, a la que la provincia adhirió, desreguló el servicio y propició el paisaje actual, donde tres farmacias pueden convivir en una misma manzana, mientras que un barrio de viviendas tan grande como una localidad puede no tener ninguna.

Miguel Osio, el titular del Colegio, cree que La Pampa debe repensar esto y volver a la regulación. Así lo expresó el miércoles por la noche en la Televisión Pública Pampeana, invitado en el programa «La Parte y el Todo».

«Nosotros promovemos que el acceso al medicamento sea por la demanda y no por la oferta. La oferta es la que se ve en los canales de televisión, donde una publicidad te recomienda consumir un medicamento para estar mejor, para sentirte joven, y nosotros creemos que el medicamento tiene que estar asociado a una demanda, a una necesidad de salud, de curarse o de mitigar el dolor. Promovemos esa farmacia», sostuvo Osio.

«Creemos que las farmacias tienen que incorporar más servicios, ya sea en el acompañamiento terapéutico al paciente o incorporando actividades que tengan que ver con el ejercicio profesional, como la atención farmacéutica personalizada o los gabinetes vinculados al inyectatorio».

-¿Eso está permitido en la ley que regula a las farmacias?

-Sí, desde hace más de 10 años le hacemos la campaña de vacunación antigripal al Pami y al Sempre. Es un servicio que reivindica al farmacéutico. Es la farmacia en la que el farmacéutico atiende al paciente, le dedica tiempo, si le tiene que llevar el medicamento a la casa lo hace. Compite la farmacia que te va a vender un inyectable y se ofrece también para aplicarlo ahí mismo.

-Si no la farmacia se dedica a vender perfumes y bijouterie, más que a la salud.

-Eso creció mucho con la desregulación. En el año 1991, cuando se desreguló la farmacia y proliferó la cantidad de farmacias por encima de lo necesario. Es algo que no se ha reparado. Nadie se ha hecho cargo en estos 31 años.

-Antes solo se podía abrir una farmacia en los barrios donde no las había, luego de la desregulación, se puede abrir en cualquier lado por más que hayan varias en la zona.

-Eso no sucede en provincias como Buenos Aires o Río Negro, pero sí en La Pampa.

-¿Es una cuenta pendiente de la provincia con los farmacéuticos?

-La Pampa debe darle a las farmacias una legislación que las proteja. En algún momento entenderán las autoridades esto que les reclamamos. Que proteja a la farmacia como servicio esencial y con una distribución geográfica del recurso. En algún momento, durante la gobernación de Néstor Ahuad, hubo una legislación provincial que lo establecía. Pero luego vino la presidencia de Carlos Menem y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, desreguló todo.

-Hubo un intento de «Cacho» Campo, en pleno menemismo, de volver a regular a través de una ley. ¿Qué pasó?

-El planteaba que se había desregulado para empezar a regular ordenadamente. Lo que pasó es que primaron otras cuestiones. En ese momento, La Pampa adhería al pacto fiscal federal o no participaba de la distribución equitativa de la coparticipación.

-Una extorsión nacional.

-Claro. El pacto fiscal federal número 54 establecía que en el tema de los medicamentos el decreto 150 era el que iba a regular en todas las provincias que adherían al pacto y en el tema de las farmacias el decreto 2284, que fue el de desregulación. Fue una presión nacional sobre la provincia y la provincia cedió.

-Pero esa presión hoy no existe.

-No existe, pero son temas en los que evidentemente cuesta volver atrás. Más allá de la existencia que el Colegio tuvo todos estos años.

-El Colegio cumple 60 años el año que viene.

-Sí, cumple 60. Todas las instituciones colegiadas de La Pampa tienen más o menos la misma fecha de nacimiento. Para la comunidad pampeana sería muy importante que una ley regulara a las farmacias, como una cuestión de que este sector pueda ser mas útil para la sociedad. Pero hay sectores económicos que siguen promoviendo la liberalidad en todas estas cosas. Siguen entendiendo que el mercado lo resuelve todo, cosa que no compartimos, ni en lo institucional ni en lo personal.

-Está a la vista que el mercado, en cuestiones de salud, no resuelve nada.

-No, en absoluto.

-Y el gobierno que sostenía esto directamente eliminó el Ministerio de Salud.

-Sí, y el presidente de ese gobierno, que antes fue jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuando Nación modificó una parte de la desregulación que es la de venta libre de medicamentos fuera de las farmacias, no adhirió. El Poder Ejecutivo de la CABA vetó la ley de la Legislatura porteña adhiriendo a la ley nacional que impedía la venta de medicamentos fuera de las farmacias. Por eso en la ciudad de Buenos Aires se siguen vendiendo medicamentos en cualquier lugar. Nosotros entendemos que cada provincia en el tema de salud es autónoma y entendemos que La Pampa debería repensar esto, en el sentido de organizarlo para que el servicio sea más eficiente en beneficio de la gente.

Trabajo para 600 familias.

Osio definió a las farmacias como pymes que prestan un servicio esencial. En ese sentido, sostuvo que la pandemia hizo que las autoridades sanitarias del país y la provincia les dieran a las farmacias el carácter de esencial que nunca antes les dieron. «Fue un reconocimiento que durante mucho tiempo no tuvo la farmacia», dijo.

Para el farmacéutico nunca se los consideró esenciales en los términos en que se los consideró en la pandemia. «La pandemia sirvió para conocer el carácter de servicio público que tiene la farmacia y la farmacia respondió a esa convocatoria responsablemente, no solo en La Pampa sino en el resto del país, en algunos casos con mayor convocatoria y en otros casos no tanto. Pero la farmacia estuvo a la altura de las circunstancias», opinó.

Osio sostuvo que las farmacias son pymes que dan trabajo a más de 600 familias en La Pampa, que aportan y tributan en la provincia de La Pampa. «Es una pequeña pyme pero no desatiende la cuestión profesional. Entendemos que si la farmacia no da servicios, si no le agrega valor al medicamento, la dispensa por sí sola no alcanza», concluyó.

