Carolina Sánchez, la actriz de los videos más virales: «Soy la gorda empoderada que no le teme a nada»

Y es que, esta vez, el público logró empatizar con un personaje disruptivo en un mundo donde prima como hegemonía cierto tipo de belleza y el bullying es moneda corriente contra quienes no se encasillan dentro de los cánones.

Con los haters, es determinante: «Les mando un besito en la frente. Estoy acostumbrada. Vení, pegame a ver si me duele. La palabra ‘gorda’ no me define, no la veo como un insulto. Es como que alguien diga ‘soy alta'».

«La palabra ‘gorda’ no me define, no la veo como un insulto», afirma.

Carolina cuestiona algunos de las críticas que los usuarios le hacen por «romantizar la gordura»: «Me molesta mucho que me digan que la naturalizo o que la promuevo cuando yo soy gorda. Cuando me dicen que no la naturalice me están diciendo que no exista. básicamente. No es así, yo hago un papel de una chica que está empoderada y que tiene mi físico».

«Es tu cuerpo en ese momento, todo va cambiando, todo va mutando. No es una mala palabra ser gordo», concluyó.