Cuando Victoria Shaw, cantautora de música country, vio la publicidad de una fundación que lucha contra el cáncer de mama, pensó que algún día el color rosa que simboliza la lucha contra esta enfermedad sería tan sólo eso: un color; y que ya no habría que recaudar fondos para hacer campañas de prevención. Junto a dos de sus colegas, una de ellas, que había logrado curarse de un cáncer de mama, escribieron “Pink”, una canción sobre el día en que el cáncer de mama ya no exista.

«Pink» (Dolly Parton, Monica, Jordin Sparks, Rita Wilson y Sara Evans)

“La mirada”: Meliza Blanco

Meliza Blanco escribió la canción “La mirada” cuando transitaba las sesiones de quimioterapia tras habérsele diagnosticado un tumor maligno. (IG melizablanco)

Según relata su propia autora, esta canción llegó a varias mujeres luego de que la cantara en un evento de Macma (Movimiento de Ayuda al Cáncer de Mama) y desde entonces, sin otra difusión más que la de boca en boca, no paró hasta convertirse en la canción que muchas eligen para escuchar durante sus sesiones de quimioterapia o rayos.

Meliza Blanco, armonicista y compositora independiente argentina, escribió la canción “La mirada” cuando transitaba las sesiones de quimioterapia tras habérsele diagnosticado un tumor maligno a sus 30 años de edad. Consciente de la importancia del factor anímico, Meliza cambió de médico en dos oportunidades porque salía muy deprimida de las consultas, hasta que finalmente dio con uno que le puso por escrito en una receta que se iba a morir de vieja, y no por esa enfermedad.

Con “La Mirada” Meliza comparte su propia receta: un mensaje de esperanza y optimismo que hoy da fuerzas a otras mujeres que transitan su recuperación.

Sarah Harding, una de las ex integrantes de Girls Aloud (la segunda, de dercha a izquierda), publicó su autobiografía también titulada «Hear me out». (FB girlsaloud)

“Hear me out” es uno de los tantos éxitos que cosechó Girls Aloud, una banda femenina británica, salida de un reality show. Sin embargo, este tema del año 2004 tuvo un recorrido particular: en marzo del año pasado, después de mucho tiempo, volvió a ocupar un lugar entre los temas más escuchados, colocándose en el puesto número 28 del ranking The Official Big Top 40 del Reino Unido. ¿Qué fue lo que motivó este regreso?

El año anterior, Sarah Harding, una de las ex integrantes de Girls Aloud había sido diagnosticada con cáncer de mama, y entendiendo que podía ser de ayuda para alertar a otras personas, decidió comunicarlo a través de sus redes sociales.

En marzo del año siguiente, publicó su autobiografía que llevó por título «Hear me out», el mismo nombre que la canción escrita por ella en coautoría con sus compañeras de banda. Esta vez, en su libro informaba que, lamentablemente, se trataba de un cáncer terminal.

Allí, Sarah decía: ‘Por favor, chicas, por favor a todas, no dejen que nada interfiera, háganse revisar si están preocupadas por algo (…) Por supuesto, no puedo asegurarlo, pero creo que, si hubiera activado turnos y chequeos más rápido de lo que lo hice, probablemente estaría en mejores condiciones de las que estoy ahora (…) Creo que habría tenido más opciones de tratamiento y, sin duda, menos propagación de la enfermedad. Es un trago terriblemente amargo, pero mi mayor esperanza es que mi experiencia anime a otras personas a ser atendidas lo antes posible”.

Ante la noticia, sus fans hicieron una campaña para reposicionar “Hear me out” en los rankings en señal de apoyo y solidaridad, para hacerle saber a Sarah que no estaba sola.

Sarah murió el 5 de septiembre de 2021. Tenía 39 años. Hoy es inspiración de la causa en favor de la detección temprana del cáncer de mama.

“I Run For Life” («Corro por la vida»): Melissa Etheridge

Melissa Etheridge nunca ocultó el proceso de su enfermedad. (IG melissa etheridge)

El 13 de febrero de 2005, la rockera norteamericana Melissa Etheridge se subía al escenario durante la ceremonia de entrega de los Premios Grammy a dúo con la cantante de soul británica Joss Stone para dar un show espectacular con su interpretación del tema «Piece of My Heart», compuesto por Jerry Ragovoy y Bert Berns e inmortalizado en la voz de Janis Joplin.

«Me siento genial», le dijo al público desde el escenario Melissa, que no lucía su larga cabellera rubia y ondulada de siempre: estaba pelada. En declaraciones al programa Dateline de NBC, dijo que había tomado la decisión de mostrarse así en su primera aparición pública luego de hacer un tratamiento de quimioterapia porque creyó que quizás eso podría ayudar a otras personas en su misma situación a sentirse un poco mejor.

A partir de su experiencia, Melissa compuso su propio tema «I Run for Life» para Race for the Cure, el mayor evento deportivo de Europa que ayuda a las organizaciones de cáncer de mama y a los hospitales a recaudar fondos y crear conciencia.

«Fight Like a Girl” («Pelea como una chica»): Anita Cochran

Anita Cochra canta en “Fight Like a Girl”: “Soy una luchadora/Soy una sobreviviente». (Foto AFP)

Esta cantautora de música country compuso “Fight Like a Girl” después de transitar su diagnóstico y tratamiento en 2017. La letra lo dice todo: “Soy una luchadora/ Soy una sobreviviente/ Voy a pelear como una chica”. Anita decidió dejar afuera de la letra la palabra cáncer porque, según ella misma explicó, quería que la canción se tratara de cualquier tipo de lucha por la que atraviesa una mujer.

Ponerle el pecho a la prevención, entre todas

Lilian Clar y su hija Andy. La mastectomía de la madre inspiró la campaña «Ponerle el pecho» (IG andyclar)

El día que Lilian Clar le mostró la cicatriz de su mastectomía a su hija, la influencer Andrea Clar, su gesto inspiró esta campaña de prevención que se lanzó en octubre de 2018 y se hizo canción en la voz de muchas artistas argentinas.

“Ponerle el pecho”, con música de Florencia Bertotti y producción musical de ella y Willi Lorenzo, reunió las voces de varias artistas como Silvina Garré, Daniela Herrero, Natalie Pérez, Candela Vetrano, Florencia Bertotti, Connie Isla, Laura Esquivel, Mery Granados, Emilia Attias, Chule Von Wernich y Andrea Clar.

Su letra nos recuerda amorosamente la importancia del chequeo anual: “No importa de dónde vengas/ tu religión ni tu color/ no importa la edad que tengas/ sabés que siempre es mejor/ponerle el pecho, mi amor/ ponerle el pecho es mejor/ hacelo por vos”