Una persona del círculo íntimo de L-Gante confirmó los rumores de romance entre el cantante y Wanda Nara que se vienen gestando desde hace varias semanas. Además, aseguró que el creador de la cumbia 420 está muy enamorado de la empresaria y que desea blanquear su relación pronto.

Desde que salieron a la luz estas versiones, tanto Wanda como L-Gante evitaron dar declaraciones y solamente dijeron que son muy buenos amigos. Sin embargo, esta fuente confirmó que durmieron juntos en varias ocasiones y que hay algo más que amistad entre ellos.

«Me dicen del entorno de L-Gante que está con Wanda, que pasan cosas, que duermen juntos y que tienen un vínculo muy cercano. Ellos dicen que son amigos, pero que duermen juntos en la misma cama. Tienen sexo», aseguró Pilar Smith en Mañanísima (Ciudad Magazine). Sin embargo, la periodista destacó que posiblemente no se trata de un noviazgo, sino de una relación de amigos con derechos.

«Me dicen de parte del entorno de él que está loco, que está muerto por ella. De hecho, ustedes comentaban los corazones que le pone, los comentarios que le hace en Instagram. Wanda todavía no se la juega, está ahí haciéndose la linda, pero el tema es él, L-Gante está como loco. Y hablé con alguien cercano y me dijo que si fuera por L-Gante, él blanquearía que está con ella, pero parece que ella no quiere por Icardi«, sumó Smith.

La panelista Estefanía Berardi opinó que para ella, Wanda «está usando a L-Gante» para seguir siendo noticia en los medios pero que el cantante se ilusionó y se enamoró porque «es más chiquito y se cree todo». «Puede ser, pero si ella quisiera usar a alguien, podría usar a mega estrellas de otros lados. Están mucho tiempo juntos, él va bastante seguido al country de ella. Pero la información que me llegó está súper chequeada», cerró la periodista. Por último, Berardi aportó que la verdad va a salir a la luz cuando Wanda termine sus compromisos laborales en Argentina y tenga que regresar a Europa.

Wanda Nara y L-Gante habrían chapado en un boliche

Se dice que Wanda Nara y L-Gante estuvieron a los besos en el VIP de un boliche. «Wanda sale a otro boliche, fue a Áfrika. La gente de una cuenta obtuvo imágenes de esa noche de descontrol. Aparentemente, esa noche cierran un VIP dentro del VIP para que L-Gante se chape a Wanda Nara», aseguró Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo (El Trece). Adrián Pallares agregó que el cantante y la empresaria organizaron «un operativo de cerrazón absoluto para que nadie consiga ninguna imagen» y que es por esto que no salieron a la luz las imágenes.