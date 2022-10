Ángel Correa, uno de los jugadores infaltables de la Selección Argentina en el ciclo de Lionel Scaloni y con muchas posibilidades de estar en el Mundial de Qatar 2022, reveló algo inédito sobre su participación en la Finalissima que ganó la «Albiceleste» el pasado mes de junio. El jugador surgido en San Lorenzo de Almagro tuvo una operación en 2014 por la detección de una afección cardíaca en un estudio previo a sumarse al Atlético de Madrid y le colocaron una prótesis. En el momento menos esperado sufrió un contratiempo con la misma, pero priorizó al elenco nacional.

Es que «Angelito» compartió con el resto del plantel de la «Scaloneta» los días previos al duelo ante Italia en Wembley y también el encuentro, aunque no lo jugó. El atacante ocultó lo que le ocurría sólo compartir el logro con sus compañeros. Por suerte, al delantero no le pasó nada y horas después del encuentro retornó a Madrid para que le corrijan la cicatriz de la intervención quirúrgica que le realizaron antes de debutar en el «Colchonero». Sobre esto, el delantero habló en TyC Sports y sorprendió a todos

«Fue algo complicado, llevaba varios días que se me estaba viendo el alambre que tengo en el pecho. No le dije nada al doctor de la Selección porque quería estar en la Finalissima, quería estar ahí con el grupo. Ya después que pasó el partido me agarró un poco de miedo y mi familia también me dijo que le diga al doctor porque se podía llegar a infectar y ser grave», aseguró Correa en una entrevista.

Y agregó: «Después pasó eso, lo hablé con el doctor y era lo mejor que vuelva para Madrid para poder solucionarlo rápido». Con respecto a la importancia de ser parte de la Selección Argentina, lanzó: «Ya me había pasado en el 2018 que estuve en la pre lista y me lo perdí porque el entrenador no decidió llevarme y me afectó muchísimo. Es el sueño de todo chico estar ahí en un Mundial y representar al país. Y ahora que ya falta tan poquito está claro que se nota el nerviosismo».

Días después de consagrarse con la Selección Argentina, Correa escribió: «Quiero que sepan que este lunes me van a corregir una cicatriz que me quedó de una vieja intervención que tuve hace años en Estados Unidos. Por si no se acuerdan, se los repaso: en el 2014 pasé por una situación difícil cuando me sometieron a una microcirugía cardíaca. Yo apenas tenía 18 años y salí adelante con fe y con amor a la vida, porque de eso es trata, de nunca darse por vencido ni aún en las más feas, nunca bajar los brazos. ¡Seguir metiendo y pensando en positivo!».