Alberto Fernández lanzó el Plan de Conectividad Satelital en Centros de Salud

En ese sentido el Presidente aseguró que «la conectividad es un servicio público y como tal debería ser tratado, pero los jueces parece que no quieren darme la razón y siguen remoloneando a favor de los empresarios».

Además aclaró que en varias provincias hay pueblos que no tienen un fácil acceso a ningún tipo de conectividad y las empresas no creen que sea rentable invertir en ellos. Y añadió que «es un problema central que tiene estos pequeños pueblos, es que no es económicamente rentable llevar conectividad a estos lugares y es allí donde el estado tiene que estar presente».

Alberto Fernández entregó más de 100 viviendas y volvió a llamar a la unidad social

Con una agenda ocupada este jueves más de 100 viviendas construidas por cooperativas en el Barrio Lindo, ubicado en la localidad bonaerense de Almirante Brown y llamó a la unidad social ya que «si no lo hacemos, la historia nos va a demandar el error de dividirnos”.

La actividad sirvió para la entrega de 140 viviendas que habían quedado inconclusas en 2016 y cuya reconstrucción estuvo en manos de cooperativas que, según señaló el Jefe de Estado, están integradas mayoritariamente por mujeres.

«No se olviden que todo esto lo hicimos en el tiempo más ingrato que nos deparó la historia. Nunca bajamos los brazos.Que lo hicimos unidos y que lo pudimos hacer unidos y que debemos hacerlo unidos. Si no lo hacemos, la historia nos va a demandar el error de dividirnos», sostuvo al encabezar el acto.